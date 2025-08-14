পালংশাক দিয়ে কাসুন্দি মুরগির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
মুরগি ১টি (মাঝারি টুকরা করা), পেঁয়াজকুচি ৩টি, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা–চামচ, রসুনবাটা আধা চা–চামচ, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ১০ সেন্টিমিটার, ছোট এলাচি ৪টি, লবঙ্গ ৩টি, কালো গোলমরিচ ৬টি, হলুদগুঁড়া আধা চা–চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ, জিরাবাটা ১ চা–চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা–চামচ, পালংশাককুচি ২ কাপ, কাসুন্দি ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৫টি, সয়াবিন তেল পরিমাণমতো ও লবণ স্বাদমতো।
গরম তেলে পেঁয়াজকুচি ভেজে তাতে বাটা পেঁয়াজ দিয়ে নেড়ে বাকি সব মসলা দিয়ে একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। এতে মাংসগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। ভালোভাবে কষানো হলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ফুটে উঠলে এতে পালংশাক দিয়ে নেড়ে কাসুন্দি দিন। ঝোল মাখা মাখা হলে কাঁচা মরিচ ও ভাজা জিরার গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।