ফলের চাট
রসনা

যেভাবে বানাবেন ফলের চাট, দেখুন রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • পাকা কলা (গোল করে কাটা): ৪টি

  • পাকা পেয়ারা (কিউব করে কাটা): ১টি

  • লেবু: ২টি

  • পাকা আম (কিউব করে কাটা): ২টি

  • সবুজ আঙুর: সিকি কাপ

  • কালো আঙুর :সিকি কাপ

  • লাল আপেল (কিউব করে কাটা) : ১টি

  • তরমুজ (কিউব করে কাটা): দেড় কাপ

  • আনার দানা (ঐচ্ছিক): সিকি কাপ

  • কমলা (খোসা ছাড়িয়ে কোষগুলো বের করে নেওয়া): ১ কাপ

  • আনারস (কিউব করে কাটা): ১ কাপ

  • লবণ: আধা চা-চামচ বা স্বাদমতো

  • ভাজা জিরার গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • চাট মসলা পাউডার: ১ চা-চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • চিনি: ১ টেবিল চামচ

  • পুদিনাপাতার কুচি: এক টেবিল চামচ

প্রণালি

একটি বোলে সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে নিন। ঢেকে ২-৩ ঘণ্টা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। পরিবেশন পাত্রে বা গ্লাসে পরিবেশন করুন।

