দেখুন আম দইয়ের রেসিপি

প্রচলিত টক–মিষ্টি স্বাদের বাইরেও বানানো যায় নানা স্বাদের দই। মেশানো যায় নানা ধরনের উপকরণ। রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম
উপকরণ: দুধ আধা লিটার, টক দই ২ টেবিল চামচ (স্টার্টার), চিনি ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ ও আমের পিউরি আধা কাপ।
প্রণালি: দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন; এতে কাঁচা ভাব চলে যাবে এবং দই ভালো জমবে। দুধ হালকা গরম হলে (আঙুল দিলে সহ্য হবে) টক দই মিশিয়ে ঢেকে রাখুন। ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা রেখে দিলে জমে যাবে। আমের খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করে ব্লেন্ডারে পিউরি বানান। চাইলে একটু চিনি মিশিয়ে নিতে পারেন, মিষ্টি বেশি হলে স্বাদ ভালো হবে। দই জমে ঠান্ডা হয়ে গেলে আলতো করে আমের পিউরি মিশিয়ে নিন। চাইলে শুধু ওপর থেকে স্তর করেও পরিবেশন করতে পারেন।