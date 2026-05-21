গরুর বিরিয়ানি
রসনা

গরুর বিরিয়ানির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

মাংস ম্যারিনেট করার উপকরণ

  • গরুর মাংস: ২ কেজি

  • টক দই: ১ কাপ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা: ২ কাপ

  • আদাবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা: আড়াই টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া: ২ টেবিল চামচ

  • ধনেগুঁড়া: দেড় টেবিল চামচ

  • জিরাগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচ: ১ চা–চামচ

  • গরমমসলা: ১ চা–চামচ

  • জয়ফল-জয়ত্রী: সামান্য

  • যেকোনো ব্র্যান্ডের বিরিয়ানির মসলা: এক প্যাকেট

  • লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি

সব মিশিয়ে মাংস অন্তত ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন।

বিরিয়ানি করার উপকরণ

  • ঘি: ১ কাপ

  • সয়াবিন তেল: ৫ টেবিল চামচ

  • দারুচিনি: ৮ টুকরা

  • এলাচি: ১২টি

  • লবঙ্গ: ১৫টি

  • তেজপাতা: ৪টি

  • কাঁচা মরিচ: ১০টি

  • চিনিগুঁড়া চাল: ১ কেজি

  • জাফরান ভেজানো দুধ: সিকি কাপ

প্রণালি

  • একটি বড় হাঁড়িতে তেল ও অল্প ঘি দিয়ে দিন।

  • অর্ধেক আস্ত মসলার ফোড়ন দিন।

  • মেখে রাখা মাংস ঢেলে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ভালোভাবে কষান।

  • এবার মাংস ৮০ শতাংশ সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কম আঁচে ঢেকে রান্না করুন।

  • বড় একটি পাতিলে পানিতে লবণ ও বাকি আস্ত মসলা দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে।

  • চাল ৭০ শতাংশ সেদ্ধ করুন।

  • তারপর পানি ঝরান।

  • এবার হাঁড়িতে মাংস, তারপর চাল এভাবে স্তর তৈরি করুন।

  • প্রতি স্তরে বেরেস্তা, ঘি, কাঁচা মরিচ, জাফরান দুধ দিন।

  • চুলায় তাওয়া গরম করে ৪০ থেকে ৫০ মিনিট দম দিন।

