এঁচোড় গোশত
রসনা

এঁচোড় গোশতের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

কাঁচা কাঁঠাল টুকরা করা ১ বাটি, গরুর মাংস ২৫০ গ্রাম, আদাবাটা ১ চা–চামচ, রসুনবাটা আধা চা–চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা–চামচ, জিরাবাটা ১ চা–চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আস্ত কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, হলুদগুঁড়া আধা চামচ, রসুন কোয়া ৫-৬টি, মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ, গরমমসলা ও তেজপাতা পরিমাণমতো, ভাজা জিরাগুঁড়া আধা চা–চামচ, তেল পরিমাণমতো ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

গরম ফুটন্ত পানিতে কাঁচা কাঁঠাল একটু লবণসহ দিয়ে বলক এনে আধা সেদ্ধ করে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর কড়াইয়ে তেল গরম করে এতে রসুন কোয়া, তেজপাতা, গরমমসলা ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে নেড়ে কষিয়ে এতে একে একে বাকি সব মসলা দিয়ে একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মসলা কষানো হলে মাংস দিন। মাংস কষিয়ে নিয়ে এতে পরিমাণমতো পানি দিয়ে মাংসটা সেদ্ধ করে নিন। এরপর এতে সেদ্ধ করা কাঁচা কাঁঠাল দিয়ে নেড়ে কষিয়ে নিয়ে একটু পানি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে দিন। মাখা মাখা হলে ভাজা জিরাগুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

