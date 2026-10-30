হলুদ–নারকেলের স্যুপ
হলুদ–নারকেলের স্যুপ
রসনা

নারকেলের হলুদ স্যুপের রেসিপি দেখুন

রাতে অনেকেরই গরম স্যুপ আর রুটি খেতে ভালো লাগে। এখানে রইলো একটা ভিন্ন স্বাদের স্যুপের খোঁজ। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

উপকরণ

  • নারকেলের দুধ ১ কাপ

  • অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি ১ চা-চামচ

  • আদাকুচি ১ চা-চামচ

  • হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • সবজির স্টক ২ কাপ

  • লবণ স্বাদমতো

  • গোলমরিচ স্বাদমতো

  • লেবুর রস ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে পেঁয়াজ, রসুন ও আদা ভেজে নিন।

  • হলুদগুঁড়া দিয়ে নেড়ে সবজির স্টক যোগ করুন।

  • ৮-১০ মিনিট ফুটিয়ে নারকেলের দুধ মেশান।

  • আরও ৩-৪ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করুন।

  • লবণ, গোলমরিচ ও লেবুর রস দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

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