নারকেল দিয়ে হাঁসের মাংস
নারকেল দিয়ে হাঁসের মাংস
রসনা

নারকেল দিয়ে হাঁসের মাংসের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

উপকরণ

  • হাঁসের মাংস ১ কেজি (কেটে নেওয়া)

  • লবণ স্বাদমতো

  • হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • শর্ষের তেল আধা কাপ

  • শুকনা মরিচ ৪-৫টি

  • তেজপাতা ২টি

  • দারুচিনি ১ টুকরা

  • এলাচ ৩-৪টি

  • লবঙ্গ ৩টি

  • পেঁয়াজকুচি ২ কাপ

  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • কাঁচা নারকেলকুঁচি ১ কাপ

  • নারকেল দুধ ১ কাপ

  • চিনি আধা চা–চামচ (ঐচ্ছিক)

  • কাঁচা মরিচ ৩-৪টি (চেরা)

  • গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ

Also read:গত বছর ফুডপান্ডায় কোন ৩টি খাবার সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন দেশের মানুষ

প্রণালি

  • হাঁসের মাংসে লবণ ও হলুদ মেখে ১৫ মিনিট রাখুন।

  • কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে শুকনা মরিচ, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ দিন।

  • পেঁয়াজকুচি দিয়ে লালচে করে ভাজুন।

  • আদা–রসুনবাটা, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া দিয়ে তেল ছাড়া পর্যন্ত কষান।

  • হাঁসের মাংস দিয়ে ১০-১৫ মিনিট কষিয়ে কাঁচা নারকেল যোগ করুন।

  • এরপর নারকেল দুধ, লবণ ও চিনি দিয়ে ঢেকে কম আঁচে ৩০-৪০ মিনিট রান্না করুন।

  • শেষে কাঁচা মরিচ ও গরমমসলা ছিটিয়ে নামান।

Also read:গত বছর ফুডপান্ডায় কোন ৩টি খাবার সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন দেশের মানুষ
আরও পড়ুন