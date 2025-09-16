পাঁচমিশালি সবজি পাতুরি
পাঁচমিশালি সবজি পাতুরি
রসনা

পাঁচমিশালি সবজি পাতুরির রেসিপি

সবজিতেও আনা যায় পাতুরির স্বাদ। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

উপকরণ

  • ফুলকপিকুচি: ১ কাপ

  • আলুকুচি: ১ কাপ

  • গাজরকুচি: আধা কাপ

  • টমেটোকুচি: আধা কাপ

  • শর্ষেবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • নারকেল: কোরানো ৩ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচবাটা: ৩–৪টি

  • শর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • কলাপাতা: মোড়ানোর জন্য

প্রণালি

  • সব সবজি একসঙ্গে সামান্য সেদ্ধ করে নিন (হালকা নরম হলেই হবে, একেবারে ভেঙে যাবে না)।

  • সেদ্ধ করা সবজির সঙ্গে শর্ষেবাটা, কোরানো নারকেল, কাঁচা মরিচবাটা, লবণ আর শর্ষের তেল মিশিয়ে নিন।

  • কলাপাতা আগুনে হালকা গরম করে নরম করুন।

  • প্রতিটি পাতায় মিশ্রণ দিয়ে মুড়িয়ে নিন।

  • তাওয়া বা ফ্রাই প্যানে অল্প তেল মাখিয়ে ঢেকে দিন।

  • কম আঁচে দুই পাশ সেঁকে নিন (১০-১২ মিনিট)।

  • গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

