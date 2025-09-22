বিলিম্বির টক আচার
রসনা

বিলিম্বির টক আচারের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

উপকরণ

  • কাঁচা বিলিম্বি ফল: আধা কেজি

  • মরিচবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • সরিষাবাটা: ২ চা-চামচ

  • পোস্তদানা: ৩ চা-চামচ

  • শুকনা মরিচ: ৪টি

  • পাঁচফোড়ন: ২ চা-চামচ

  • হলুদবাটা: ২ চা-চামচ

  • তেল: ১ কাপ

  • চিনি: ২ চা-চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো

প্রণালি

  • প্রথমে বিলিম্বি ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • তেলে শুকনা মরিচ বোঁটাসহ ভেজে রাখুন।

  • পাঁচফোড়নও ভেজে নিন।

  • ভাজা হয়ে গেলে বাটা মসলা ও পোস্তদানা দিয়ে দিন।

  • সামান্য পানি দিয়ে একটু কষিয়ে নিন।

  • মসলা কষানো হয়ে গেলে বিলিম্বি দিয়ে দিন এবং মাঝেমধ্যে নাড়ুন।

  • চিনি দিয়ে ১০-১২ মিনিট পরে বিলিম্বি সেদ্ধ হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে রাখুন।

  • ঠান্ডা করে জারে ভরে রাখুন বিলিম্বির টক আচার।

