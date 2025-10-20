এগ মাঞ্চুরিয়ান
এগ মাঞ্চুরিয়ানের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্‌ সুবর্ণা

উপকরণ

  • ডিম: ৪টি

  • কর্নফ্লাওয়ার: দেড় কাপ

  • ময়দা: ২ টেবিল চামচ

  • বড় আকারের পেঁয়াজ: ১টি (৪ ফালি করে পরতে পরতে খুলে নিতে হবে)

  • ক্যাপসিকাম: ১টি (কিউব করে কাটা)

  • আদা (জুলিয়ান কাটা): ১ চা–চামচ

  • রসুনকুচি: ১ চা–চামচ

  • সয়াসস: ১ টেবিল চামচ

  • টমেটো সস: ২ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: স্বাদমতো

  • বীজ ছাড়ানো কাঁচা মরিচ ফালি: ৩–৪টি

  • চিনি: স্বাদমতো

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: আধা কাপ

  • পেঁয়াজ পাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • একটা পাত্রে ডিম ভেঙে নিয়ে তাতে স্বাদমতো লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ফেটিয়ে নিন।

  • এবার টিফিন বক্সে তেল মেখে এই ফেটানো ডিম ঢেলে পুডিং বানানোর পদ্ধতিতে ঢাকনা দিয়ে বাটি ঢেকে তা গরম পানির পাত্রে বসিয়ে দিন।

  • মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ১৬ মিনিট ভাপিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে বাটি থেকে বের করে কিউব আকারে কেটে নিন।

  • একটা বাটিতে এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার সরিয়ে রেখে বাকি কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, গোলমরিচগুঁড়া, লবণ আর অল্প পানি দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে তাতে ভাপানো ডিমের টুকরোগুলো ডুবিয়ে নিন।

  • এবার গরম তেলে সোনালি করে ভেজে উঠিয়ে নিতে হবে।

  • এবার অন্য একটা প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে আদা ও রসুনকুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন।

  • এবার পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম দিয়ে মিনিট পাঁচেক ভেজে সয়াসস, টমেটো সস, চিনি, লবণ আর কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে ফুটে উঠলেই ভেজে রাখা ভাপানো ডিমগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে দিন।

  • এক কাপ পানিতে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে তা ডিমের তরকারিতে ঢেলে দিয়ে একদম মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

  • পোলাও বা গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে। চাইলে ওপরে পেঁয়াজপাতার কুচিও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

