বাঁধাকপির কোপ্তার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
বাঁধাকপি ২ কাপ (পাতলা কুচি করা), আলু ১টি (সেদ্ধ করে মিহি ভর্তা করা), পেঁয়াজ ২ টেবিল চামচ (কুচি করা), কাঁচা মরিচ ২টি (কুচি করা), আদাবাটা ১ চা-চামচ, লাল মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, হলুদ আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, বেসন বা ময়দা ৩-৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য।
বাঁধাকপির কুচির সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দিন। পানি চেপে ঝরিয়ে নিন। এতে সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, আদাবাটা, গুঁড়া মসলা, বেসন বা ময়দা দিয়ে মিশিয়ে নিন। ছোট গোল কোপ্তা আকারে গড়ে নিন। মাঝারি আঁচে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ডুবো তেলে ভাজুন। কোপ্তা তেল শোষা বন্ধ করলে বুঝবেন হয়ে গেছে।
তেল ২-৩ টেবিল চামচ, তেজপাতা ১টি, দারুচিনি ১ টুকরা, পেঁয়াজ ১টি (বেটে নেওয়া), আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, টমেটো ১টি (ব্লেন্ড করা), লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, কাজুবাদাম পেস্ট ১ টেবিল চামচ, দই ২ টেবিল চামচ, গরমমসলা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ২টি, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজনমতো।
কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা ও দারুচিনি দিন। পেঁয়াজবাটা দিয়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। আদা আর রসুনবাটা দিন। টমেটো ব্লেন্ড, লাল মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া যোগ করে কষান। কাজু পেস্ট ও দই দিয়ে ২-৩ মিনিট কষিয়ে নিন। পানি দিয়ে ঝোলের ঘনত্ব ঠিক করে লবণ দিন। ফুটে উঠলে গরমমসলা ও কাঁচা মরিচ যোগ করুন। ঝোল ভালোভাবে তৈরি হলে তাতে কোপ্তা দিয়ে চুলা বন্ধ করুন। সাজিয়ে পরিবেশন করুন।