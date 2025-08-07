মালাই চপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
তরল দুধ দেড় লিটার, চিনি ১ কাপ, গুঁড়া দুধ ১ কাপ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, ডিম ১টা, এলাচ ২টা।
দেড় লিটার দুধ থেকে ১ লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে ১ কাপ করে রাখুন। গুঁড়া দুধ, বেকিং পাউডার, ঘি, ডিম ভালোভাবে মেখে ১০ মিনিট রেখে দিন। এবার ছোট ছোট বল করে একটু চেপে মালাই মিষ্টির মতো লম্বা করে আকার তৈরি করুন। বাকি আধা লিটার দুধে চিনি ও এলাচ দিয়ে চুলায় দিন। বলক এলে মালাই চপগুলো দিয়ে ১০ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করুন। মিষ্টি ফুলে উঠলে ঘন দুধ বা মালাই ঢেলে দিন। আরও কয়েক মিনিট চুলায় রেখে নামিয়ে নিন।