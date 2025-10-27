ডিমের শাকশুকা
রসনা

ডিমের শাকশুকার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্‌ সুবর্ণা

উপকরণ

  • ডিম: ৪টি

  • ছোট কিউব করে কাটা পেঁয়াজ: আধা কাপ

  • ছোট কিউব করে কাটা লাল ক্যাপসিকাম: আধা কাপ

  • রসুনবাটা: আধা চা–চামচ

  • কিউব করে কাটা পাকা টমেটো: ২৫০ গ্রাম

  • টমেটোবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া: ১ চা–চামচ (স্বাদমতো দিলে ভালো)

  • জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • পাপরিকা পাউডার: ১ চা–চামচ

  • চিনি: ১ চা–চামচ (স্বাদমতো দিলে ভালো)

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ২ টেবিল চামচ

  • ধনেপাতা কুচি: সাজানোর জন্য

প্রণালি

  • প্যানে তেল গরম করে প্রথমে পেঁয়াজ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিতে হবে।

  • পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে তাতে লাল ক্যাপসিকাম দিয়ে ভাজতে হবে।

  • ক্যাপসিকাম নরম হয়ে কাটা টমেটো ও টমেটো পেস্ট দিয়ে রান্না করতে হবে।

  • প্রয়োজনে অল্প পানি দিয়ে টমেটো নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।

  • এরপর এতে মরিচ ও জিরাগুঁড়া, প্যাপরিকা পাউডার, রসুনবাটা, চিনি ও লবণ দিয়ে কম আঁচে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ঢেকে রান্না করতে হবে।

  • নির্দিষ্ট সময় পর একটু চেখে দেখতে হবে ঝাল, লবণ, মিষ্টি ঠিক আছে কি না।

  • তারপর এই থকথকে টমেটোর মিশ্রণের মাঝে ৪টি গর্ত করে এক একটা গর্তে এক একটা ডিম ভেঙে (ঠিক যেভাবে ডিম পোচ করা হয়, সেভাবে) দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিনিট ১৫ রান্না করতে হবে।

  • তরকারি হয়ে এলে ওপরে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করতে হবে।

