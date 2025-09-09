বাঁশকোঁড়ল দিয়ে মুরগি রাঁধবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

পাহাড়ি সবজি আর মুরগির স্বাদই আলাদা। বাঁশকোঁড়ল দিয়ে মুরগির রেসিপি দিয়েছেন হেবাংয়ের অন্যতম স্বত্বাধিকারী বিপ্লী চাকমা
তেল: ৫০ থেকে ১০০ মিলিলিটার
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
কাঁচা মরিচবাটা: ২ টেবিল চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
হলুদগুঁড়া: পরিমাণমতো
জিরাগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
লাল মরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ
সেদ্ধ করা বাঁশকোঁড়ল: ৫-৬ টুকরা
মুরগি: আধা কেজি
পানি: পরিমাণমতো
জুমের ফুজি বা ধনেপাতা: পরিমাণমতো
তেল গরম করে নিন।
পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা মরিচবাটা, লবণ, হলুদ, জিরাগুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে মসলা কষিয়ে নিতে হবে।
কষানো মসলায় মাংস ও বাঁশকোঁড়ল দিয়ে ভালোভাবে কষান।
কষানো হয়ে গেলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।
১০ মিনিট পর ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।