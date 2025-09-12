বেগুন গাবির রেসিপি

পাহাড়ি সবজির স্বাদই আলাদা। পাহাড়ি এসব খাবারের উপকরণ এখন ঢাকাতেই পাওয়া যাচ্ছে। বেগুনের সহজ রেসিপি দিয়েছেন হেবাংয়ের অন্যতম স্বত্বাধিকারী বিপ্লী চাকমা
শিদল (শুঁটকির পেস্ট): ২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচবাটা: ২ টেবিল চামচ
হলুদ: ১ চিমটি
লবণ: পরিমাণমতো
পাহাড়ি বেগুন: ৫-৬টি
আতপ চালের গুঁড়া: পরিমাণমতো
সাবারাং পাতা: পরিমাণমতো।
প্রথমে শিদলের পানি ছেঁকে নিতে হবে। এই পানিতে কাঁচা মরিচবাটা, লবণ ও হলুদ দিয়ে খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এই ফাঁকে বেগুন ফালি ফালি করে কেটে নিন। পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। শিদল–পানি ভালোভাবে ফুটে উঠলে ফালি ফালি করে রাখা বেগুন দিয়ে দিন। পানি বুদ্বুদ করে বেগুনের ওপর না ওঠা পর্যন্ত ঢাকনা দিয়ে রাখুন। বেগুন সেদ্ধ হওয়ার মতো হলে (খেয়াল রাখুন যেন সবুজ থাকে) চালের গুঁড়া ঠান্ডা পানির সঙ্গে মিশিয়ে ঢেলে দিন। ১-২ সেকেন্ড সেদ্ধ করে সাবারাং পাতা দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন। তবে মনে রাখতে হবে বেশি সেদ্ধ করলে বেগুনের সবুজ রং চলে যাবে। এটা সম্পূর্ণ তেল ছাড়া রান্না করা হয়।