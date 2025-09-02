চিংড়ি দিয়ে রামেন
চিংড়ি দিয়ে রামেন
রসনা

চিংড়ি দিয়ে রামেন রেসিপি

রামেন পছন্দ করে সব বয়সীরাই। বানাতে পারবেন বাড়িতেই। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।

নকশা ডেস্ক

উপকরণ

রামেন: ১ প্যাকেট

অলিভ অয়েল: ২ টেবিল চামচ

রসুন: মিহি কুচি দেড় টেবিল চামচ

পেঁয়াজপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

মাঝারি বা বড় বাগদা চিংড়ি: ৮টি

গোলমরিচের গুঁড়া: সিকি চা–চামচ

পানি: ২ কাপ

ডিম: ১টি

স্লাইসড চিজ: ১ স্লাইস

বক চয়: ১টি

প্রণালি

একটি প্যানে তেল নিয়ে গরম করতে হবে। তাতে কুচি করা রসুন আর পেঁয়াজপাতা দিয়ে মিনিটখানেক ভেজে নিন। এরপর ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা চিংড়ি ও গোলমরিচ দিন। চিংড়িটা ভালোমতো ভাজা হলে পানি দিয়ে বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বলক উঠলে রামেনের প্যাকেটে থাকা মসলাগুলো ভালোমতো মিশিয়ে তার মধ্যে নুডলসটা দিয়ে দিন। নুডলস সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে একটা ডিম আর স্লাইস করা চিজ দিয়ে ঢেকে দিন। এভাবে মাঝারি আঁচে ২ মিনিটের মতো রান্না করে নিলেই রেডি হয়ে যাবে মজাদার রামেন।

আরও পড়ুন