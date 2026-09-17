তালের পায়েসের রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
পাকা তাল ১টি বড়
আতপ চাল ৫০ গ্রাম (প্রায় সিকি কাপ)
দুধ দেড় লিটার
এলাচি ৩-৪টি
তেজপাতা ১টি
চিনি আধা কাপ বা স্বাদ অনুযায়ী
খেজুরের গুড় ২-৩ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)
ঘি ১ চা-চামচ
নারকেল কোরানো ২ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)
কাজু বা কিশমিশ সামান্য
তাল চেঁছে অল্প পানি দিয়ে ভালোভাবে চটকে নিন।
ছাঁকনি দিয়ে ক্বাথ ছেঁকে নিন। আঁশ ও আঁটি বাদ দিন।
আতপ চাল ধুয়ে ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।
একটি ভারী হাঁড়িতে দুধ দিয়ে দিন।
তেজপাতা ও এলাচি দিয়ে মাঝারি আঁচে জ্বাল দিন।
দুধ কিছুটা কমে এলে চাল দিয়ে দিন।
চাল নরম হয়ে গেলে সিকি কাপ কিংবা এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ তালের ক্বাথ দিয়ে নাড়তে থাকুন।
আরও ১০-১৫ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করুন।
তালের ক্বাথ দেওয়ার পর চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। না হলে দুধ কেটে যেতে পারে।
এবার চিনি দিন। চাইলে খেজুরের গুড়ও দিতে পারেন।
ঘন হয়ে এলে ঘি, নারকেল, কাজু বা কিশমিশ দিয়ে আরও ২-৩ মিনিট রান্না করুন। চুলা বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন।
ঠান্ডা করে পরিবেশন করলে তালের স্বাদ আরও ভালো লাগে।