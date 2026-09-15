তালের মিল্কশে
তালের মিল্কশে
রসনা

তালের মিল্কশেক কীভাবে বানাবেন, দেখুন রেসিপি

তালের সময় এখন। বাড়িতে বানাতে পারেন তালের নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

উপকরণ

  • পাকা তালের ক্বাথ: ১ কাপ

  • ঠান্ডা দুধ: ২ কাপ

  • ভ্যানিলা আইসক্রিম: ১ স্কুপ

  • চিনি: ১-২ টেবিল চামচ বা প্রয়োজন অনুযায়ী

  • এলাচিগুঁড়া: ১ চিমটি

  • বরফ: ৪-৫ টুকরা

  • সামান্য কোরানো নারকেল ও কনডেন্সড মিল্ক: ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)

প্রণালি

  • তালের শাঁস ভালোভাবে চটকে বা ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন।

  • আঁশ বাদ দিন।

  • ব্লেন্ডারে তালের ক্বাথ, ঠান্ডা দুধ, আইসক্রিম, চিনি ও এলাচিগুঁড়া দিন।

  • ৩০-৪৫ সেকেন্ড ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন।

  • বরফ দিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ড ব্লেন্ড করুন। গ্লাসে ঢেলে দিন।

  • ওপরে এক স্কুপ আইসক্রিম বা সামান্য কোরানো নারকেল দিয়ে পরিবেশন করুন।

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