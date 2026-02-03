নলেন গুড়ের হালুয়া
রসনা

নলেন গুড়ের হালুয়ার রেসিপি

শবে বরাতে বানানো হবে হালুয়া। পুরোনো, নতুন দুই ধরনের স্বাদই আনতে পারেন হালুয়াতে। রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

উপকরণ

  • ঘি: ১ কাপ

  • বাদাম: (কাজু ও চিনা) ১ কাপ

  • তেজপাতা: মাঝারি ১টি

  • দারুচিনি: ২ ইঞ্চির ১ টুকরা

  • এলাচি: ছেঁচা ২টি

  • সুজি: দেড় কাপ

  • ঘন দুধ: আধা কাপ

  • নলেন গুড়: ২ কাপ

  • লবণ: আন্দাজমতো।

প্রণালি

একটি ফ্রাই প্যানে ঘি গরম করে নিন। এতে বাদাম দিয়ে হালকা লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। একই ঘিতে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচি দিয়ে নেড়ে দিন। সুগন্ধ বের হলে সুজি দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে অনবরত নেড়ে সুজি ভাজুন। সুঘ্রাণ বের হলে ঘন দুধ ঢেলে নেড়ে দিন। একটু পর নলেন গুড় ও তিন আঙুলে এক চিমটি লবণ যোগ করুন। সব উপকরণ নেড়ে দিন। মিশ্রণটি থকথকে হয়ে প্যানের গা ছেড়ে এলে নামিয়ে নিন। ওপরে ভাজা বাদাম ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

