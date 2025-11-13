মুরগি ও সবজির স্যুপ
রসনা

মুরগি ও সবজির স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

উপকরণ

  • মটরশুঁটি: ১ কাপ

  • গাজর: ১ কাপ

  • বাঁধাকপি: ১ কাপ

  • ডিম: ৩টি

  • মুরগির মাংস (বুকের অংশ): ১ কাপ

  • বরবটি: আধা কাপ

  • চিলি সস: ২ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • সিরকা: ২ টেবিল চামচ

  • কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ

  • লাল কাঁচামরিচ বাটা: আধা চা-চামচ

  • সয়া সস: ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • প্রথমে প্যানে মাংস ভেজে নিন।

  • এরপর বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, গাজর, বরবটি, সয়াসস দিন।

  • গোলমরিচ, লবণ, লাল কাঁচা মরিচ বাটা দিন।

  • সিরকা দিন।

  • ২ লিটার পানি দিতে হবে।

  • পানিতে বলক এলে মাংস আর সবজি পানি থেকে তুলে নিতে হবে।

  • মাংস জুলিয়ান কাট করে নিন।

  • এবার সবজি দিন।

  • চিলি সস, গোলমরিচের গুঁড়া দিতে হবে।

  • অতঃপর ডিম ফেটে দিন।

  • আস্তে আস্তে নাড়ুন।

  • সবশেষে কর্নফ্লাওয়ার পানিতে মিশিয়ে স্যুপের ভেতরে দিতে হবে।

  • তারপর নামিয়ে ফেলতে হবে। গরম গরম পরিবেশন করুন।ৃ

