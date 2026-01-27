সয়া সসে স্টিম হাঁসের রেসিপি

গ্রাম থেকে শহর—সবখানেই এ সময় হাঁসের মাংসের কদর বাড়ে। রাতের খাবারে সয়া সসে স্টিম করে খেতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
পুরো হাঁস: ১টি (আস্ত)
গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
লবণ: অল্প
হালকা সয়া সস: ৪ টেবিল চামচ
ডার্ক সয়া সস: ১ টেবিল চামচ
অয়েস্টার সস: ২ টেবিল চামচ
চিনি: ১ টেবিল চামচ
তিলের তেল: ১ চা-চামচ
আদা: ১০-১২ টুকরা
রসুন: ৬-৮ কোয়া
পেঁয়াজপাতা: ৩-৪টি
পানি বা হাঁসের স্টক: আধা কাপ।
প্রণালি
হাঁস পরিষ্কার করে হালকা লবণ ও গোলমরিচ মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। একটি বাটিতে সয়া সস, অয়েস্টার সস, চিনি ও তিলের তেল মিশিয়ে হাঁসের গায়ে ও ভেতরে ভালোভাবে লাগান। ভেতরে আদা, রসুন ও পেঁয়াজপাতা দিন। কমপক্ষে দুই ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। স্টিমারে পানি ফুটিয়ে তার মধ্যে একটি হিটপ্রুফ পাত্রে হাঁসটি নিন। হিটপ্রুফ পাত্রে পানি বা হাঁসের স্টক দিন। ঢেকে মাঝারি আঁচে ১-২ ঘণ্টা স্টিম করুন। সস আলাদা করে জ্বাল দিয়ে ঘন করে হাঁসের ওপর ঢেলে পরিবেশন করুন।