বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খাবার মিলবে এই উৎসবে
রসনা

ঢাকা রিজেন্সিতে চলছে ১০ দিনের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন

জীবনযাপন ডেস্ক

দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট আয়োজন করেছে ‘দ্য লোকাল কালিনারি হেরিটেজ অব বাংলাদেশ’। বাংলাদেশি খাবারের বৈচিত্র্য ও হারিয়ে যাওয়া নানা পদ শহুরে নাগরিকের কাছে নতুন করে তুলে ধরতেই এই আয়োজন। উৎসবটি শুরু হলো আজ ১৫ অক্টোবর, চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজনটির বিস্তারিত তুলে ধরে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ।
এই আয়োজনে খাওয়াদাওয়া করা যাবে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। অতিথিরা এ সময় উপভোগ করতে পারবেন ঐতিহ্যবাহী নানা খাবারের স্বাদ। খরচ হবে জনপ্রতি ৫ হাজার ৫৫৫ টাকা।

ভারী খাবারও আছে তালিকায়

খাবার ছাড়াও অতিথিদের জন্য আছে সারপ্রাইজ র‍্যাফল ড্র। নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংকের কার্ড হোল্ডাররা পাবেন একটি কিনলে একটি ফ্রি সুবিধা। পুরো আয়োজনটি হচ্ছে হোটেলের গ্র্যান্ডিওস রেস্তোরাঁয়।
খাবারের তালিকায় এখানে পাবেন চট্টগ্রামের মেজবানি, রাজশাহীর চাপাটি, খুলনার চুইঝাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের কালাই রুটি, সিলেটের সাতকড়া মাংসসহ নানা মুখরোচক খাবার। থাকছে হরেক রকমের ভর্তা।

আছে দেশের নানা প্রান্তের খাবার

আছে মিষ্টান্নের ব্যবস্থাও। নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বরগুনার চুইয়া পিঠা, বগুড়ার দই, টাঙ্গাইলের চমচম, কুমিল্লার রসমালাইসহ এলাকাভিত্তিক নানা পদের মিষ্টান্ন চেখে দেখা যাবে এখানে। আয়োজনে খাবারের সঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক।

রান্নার বিভিন্ উপকরণে সাজানো হয়েছে পুরো অন্দর

আয়োজনটির বিস্তারিত তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রিজেন্সির নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বর্তমান ইনচার্জ) শাহিদ হামিদ, সেলস ও মার্কেটিং বিভাগের পরিচালক মাহমুদ হাসান ও নির্বাহী শেফ মোহাম্মাদ আলি।
সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে শাহিদ হামিদ বলেন, ‘এই আয়োজন দেশের ফুড ট্যুরিজমকে সমৃদ্ধ করবে। একই সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের কাছে বাংলাদেশি খাবারগুলোর পরিচিতি বাড়াবে।’
আজ সন্ধ্যা ৭টায় আয়োজনটির উদ্বোধন করেন ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের চেয়ারম্যান বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী।

