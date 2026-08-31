বিন্নি চালের নরম খিচুড়ি
বিন্নি চালের নরম খিচুড়ি
রসনা

বিন্নি চালের নরম খিচুড়ির রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • বিন্নি চাল: ২ কাপ

  • মসুর ডাল: পৌনে ১ কাপ

  • পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ

  • হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া: স্বাদমতো

  • আদাবাটা: ১ চা-চামচ

  • রসুনবাটা: আধা চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৫টি

  • তেজপাতা: ২টি

  • এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি: প্রতিটা ২টি করে

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ

  • ঘি: পৌনে এক চা-চামচ

  • পানি: ৫ কাপ

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প্রণালি

  • চাল ভালো করে ধুয়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর পানি ঝরিয়ে নিন।

  • এরপর একটা হাঁড়ি বা প্যানে কাঁচা মরিচ বাদে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে।

  • পানি কমে এলে ফালি বা আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিতে হবে।

  • এবার হাঁড়ির নিচে তাওয়া দিয়ে দমে রেখে রান্না শেষ করে ওপরে ঘি ছড়িয়ে দিতে হবে।

  • ডিমভাজা বা ভুনা মাংস দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করতে হবে।

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