নো বেকড ক্যারামেল কফি চিজ কেকের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
একটি কেক প্যান (যার তলা আলাদা করা যায়), ১ প্যাকেট বা ১২ পিস ডাইজেস্টিভ বা নাটি বিস্কুট, মাখন সিকি কাপ (গলানো), কফি ১ টেবিল চামচ।
বিস্কুটগুলো গুঁড়া করে নিতে হবে। এখন বিস্কুটের গুঁড়ার সঙ্গে গলানো মাখন ও কফি মিশিয়ে নিতে হবে। মোল্ডে বসিয়ে চেপে চেপে চিজ কেক বেইস তৈরি করে নিন। এটি ফ্রিজে রেখে দিন।
হুইপড ক্রিম পাউডার ২ প্যাকেট, ভারী বা হেভি ক্রিম ২ কাপ, চিনি আধা কাপ।
হেভি ক্রিমের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ভালোমতো বিট করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ‘স্টিফ পিক’ হয়। চূড়ার মতো হয়ে আসলে কম স্পিডে বিট করুন। ফ্রিজে রেখে দিতে হবে।
অথবা ১ কাপ থেকে একটু কম খুব ঠান্ডা দুধ নিয়ে হুইপড ক্রিম পাউডার এর সঙ্গে মিশিয়ে ভালোমতো বিট করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ‘স্টিফ পিক’ হয়।
চূড়ার মতো হয়ে আসলে কম স্পিডে বিট করে ফ্রিজে রেখে দিতে। চাইলে ক্রিমের প্যাকেটের নির্দেশ অনুযায়ীও বানাতে পারেন।
ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, জেলাটিন পাউডার ৩ চা-চামচ, ক্রিম চিজ ১ কাপ, আইসিং সুগার আধা কাপ।
একটি পাত্রে ক্রিম চিজ, আইসিং সুগার ও ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে ১ মিনিট বিট করতে হবে। সিকি কাপ গরম পানিতে জেলাটিন গুলে নিন। অনবরত নাড়তে হবে।
ক্রিম চিজের সঙ্গে মিশিয়ে বিট করুন। এর সঙ্গে হুইপড ক্রিম মিশিয়ে নিতে হবে। এই ফিলিং মিশ্রণ কেক প্যানের বেইসের ওপর ঢেলে সমান করে দিতে হবে।
কেকের ওপর পছন্দমতো সাজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে ৮ ঘণ্টা। কেক প্যানের চারপাশ সাবধানে খুলে নিতে হবে। কেটে ঠান্ডা করে পরিবেশন করতে হবে।