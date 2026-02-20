রুই মাছে আলুর ঘাঁটি
রুই মাছে আলুর ঘাঁটি
রসনা

সাহ্‌রিতে রাঁধতে পারেন রুই মাছে আলুর ঘাঁটি, দেখুন রেসিপি

রুই মাছে আলুর ঘাঁটির রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

  • রুই মাছের টুকরা ৬টি

  • মাঝারি আলু ৩টি

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা আধা চা-চামচ

  • রসুনবাটা ১ চা-চামচ

  • জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • শর্ষের তেল দেড় টেবিল চামচ

  • হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • লবণ পরিমাণমতো

  • তেজপাতা ২টি

  • দারুচিনি ১ টুকরা

  • কাঁচা মরিচ ৩–৪টি

  • ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ।

Also read:সাহ্‌রি খেতে মসুর ডালে চালকুমড়ার রেসিপি দেখুন

প্রণালি

  • আলু সেদ্ধ করে আধা ভাঙা করে রাখুন।

  • তেলে পেঁয়াজকুচি, তেজপাতা, দারুচিনি, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, আদাবাটা, রসুনবাটা, জিরাগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কয়েক মিনিট কষান।

  • রুই মাছের টুকরা দিন। মাছ কিছুটা সেদ্ধ হয়ে এলে আলু দিন।

  • দেড় কাপ পানি দিয়ে ঢেকে দিন।

  • আলুর ঘাঁটি রান্না হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতাকুচি দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।

Also read:যেভাবে বাদাম ও বীজ খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন
আরও পড়ুন