মোরগ ভিন্দালু
মোরগ ভিন্দালুর রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

উপকরণ

  • মোরগের মাংস (ছোট টুকরা): ১ কেজি

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • রসুনকুচি: ১ চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ২-৩টি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ১ কাপ

  • আলু: ৫-৬ টুকরা

ভিন্দালু পেস্ট তৈরি উপকরণ

  • কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া: ২ টেবিল চামচ

  • ধনে গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • জিরার গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • সরিষাবাটা: ১ চা-চামচ

  • হলুদ গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • গোল মরিচ গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • সিরকা: ৪ টেবিল চামচ

সিরকার সঙ্গে সব মসলা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন

প্রণালি

  • সসপ্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুন সামান্য ভাজুন।

  • ভাজা হলে ভিন্দালু পেস্ট দিন এবং কষান।

  • মোরগের মাংস দিন ৩-৪ মিনিট ভুনা করুন।

  • লবণ আলু ও ২ কাপ গরম পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন ৫ মিনিট।

  • মাংস সেদ্ধ না হলে আরও পানি দিয়ে কম আঁচে ফোটান।

  • মাংস সেদ্ধ হলে কষিয়ে নামান।

  • ইচ্ছা হলে পছন্দমতো ঝোল রাখা যায়।

