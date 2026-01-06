সাদা সবজির রেসিপি

সাদা সবজি
কাবিনের অনুষ্ঠান সাধারণত ঘরোয়া আয়োজনেই হয়ে থাকে। বাড়িতেই রান্না করতে পারেন সাদা সবজি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

  • তেল: ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা: ১ চা-চামচ

  • আদাবাটা: ১ চা-চামচ

  • মুরগি: ছোট টুকরা ১ কাপ

  • গাজর–পেঁপে–ফুলকপি বা পছন্দমতো সবজি মিলিয়ে: ২ কাপ

  • দুধ: ১ কাপ

  • কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা- চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি

  • চিনি: ১ চা-চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো।

প্রণালি

পেঁয়াজ, আদা, রসুন তেলে হালকা ভেজে নিন। মুরগির টুকরাগুলো দিয়ে দিন। সবজি টুকরা দিয়ে ভাজুন। কিছুটা সেদ্ধ হয়ে এলে দুধ ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিন। লবণ, গোলমরিচগুঁড়া, কাঁচা মরিচ ফালি ও চিনি দিয়ে কয়েক মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে দিন।

