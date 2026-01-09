চাইলে চুলায় গ্রিল প্যানেও গ্রিল করে নিতে পারেন।
রুপচাঁদা গ্রিল ফ্রাইয়ের রেসিপি

রুপচাঁদা গ্রিল ফ্রাইয়ের রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

রুপচাঁদা গ্রিল ফ্রাই

উপকরণ

  • রুপচাঁদা ৪টি

  • পাপরিকা ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • লেবুর রস ১ টেবিল চামচ

  • লবণ পরিমাণমতো

  • সয়া সস ১ চা-চামচ

  • কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ

  • তেল ১ চা-চামচ

  • মাখন ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

  • রুপচাঁদা মাছ পরিষ্কার করে নিন।

  • ছুরি দিয়ে দাগ কেটে ধুয়ে কিচেন টিস্যু দিয়ে পানি ভালোভাবে মুছে নেবেন।

  • মাখন আর তেল ছাড়া বাকি সব উপকরণ মেখে নিন।

  • ফয়েল পেপারে গলানো মাখন ও তেলের ওপরে মাছ দিয়ে ওভেনে ১৫ মিনিট বেক করুন।

  • মাছ উল্টে আরও ১০ মিনিট বেক করুন। চাইলে চুলায় গ্রিল প্যানেও গ্রিল করে নিতে পারেন।

