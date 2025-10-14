ঢাকার যেসব এলাকায় মিলবে পতেঙ্গার খাবার

ভোজনরসিকেরা পতেঙ্গায় গেলে গরম-গরম পেঁয়াজু বা সামুদ্রিক মাছের স্বাদ নিতে ভোলেন না। তবে আনন্দের কথা, এখন ঢাকাতেই মিলছে পতেঙ্গার খাবার। পুরান ঢাকা থেকে উত্তরা, বনানী থেকে ধানমন্ডি—সব জায়গাতেই পাওয়া যাচ্ছে পতেঙ্গার জনপ্রিয় সব খাবার। ঢাকার অলিগলি ঘুরে খবর জানাচ্ছেন সুরাইয়া সরওয়ার ও আনিকা তায়্যিবা
পুরান ঢাকায় পতেঙ্গার খাবারের স্বাদ নিয়ে এসেছে ‘ঢাকাইয়া পতেঙ্গা বাইটস’। দোকানটির অবস্থান পুরান ঢাকার আবুল হাসনাত রোডে। পতেঙ্গার মজাদার সব সামুদ্রিক খাবার ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় রুপচাঁদা ও সুরমা মাছ। সঙ্গে আছে পতেঙ্গার বিখ্যাত পেঁয়াজু।
প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। দোকানটির স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মারুফ জানান, সামুদ্রিক খাবারগুলো চট্টগ্রাম থেকে কিনে আনা হয়। খাবারের দাম শুরু হয় ১৭০ টাকা থেকে। ২৫০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যায় সামুদ্রিক অধিকাংশ খাবার। আস্ত অক্টোপাস ভুনা ৩০০ থেকে ১ হাজার টাকা। পতেঙ্গার খাবারের পাশাপাশি আছে ঢাকাইয়া খাবার চিকেন ও বিফ চাপ।
পতেঙ্গার সুস্বাদু পেঁয়াজু বা মচমচে চিংড়িভুনা খেতে ঢুঁ মারতে পারেন বনানীর পতেঙ্গা পয়েন্টে। ১৩/সির ই ব্লকের ৯১ নম্বর বাড়িতে মিলবে এই দোকান। পতেঙ্গায় খেতে গিয়ে দোকানমালিকের মাথায় আসে, এ খাবারগুলোর স্বাদ ঢাকায় কীভাবে পাওয়া যাবে? এই ভাবনা থেকেই গত বছরের অক্টোবরে বনানীতে চালু করেন পতেঙ্গা পয়েন্ট।
এখানে পতেঙ্গার বিখ্যাত পেঁয়াজুর পাশাপাশি পাবেন মজাদার সব সামুদ্রিক খাবারের ভিন্ন পদ। যার মধ্যে রয়েছে চিংড়ি ফ্রাই, চিংড়িভুনা, অক্টোপাস, স্কুইডের নানা পদ। ৫০ থেকে শুরু হয়ে ৭৫ টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন পেঁয়াজু, শিঙাড়া বা সমুচার প্ল্যাটার। এখানে খাবারের প্ল্যাটারের নামগুলোও বেশ চমৎকার। যেমন সাগরপাড়ের প্ল্যাটার, যার দাম শুরু ৮৫ টাকা থেকে। খাওয়ার শেষে চেখে দেখতে পারবেন তাঁদের নিজস্ব মসলা চা। বনশ্রীতেও রয়েছে পতেঙ্গা পয়েন্টের আরেকটি শাখা।
রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, প্রথম কয়েক মাস চট্টগ্রামের একজন শেফ এসে রাঁধুনিদের রান্নার প্রশিক্ষণ দেন। এখন প্রশিক্ষিত ঢাকাইয়া শেফরাই পতেঙ্গার খাবারের সেই আসল স্বাদ ধরে রেখেছেন। প্রতিদিন বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হয়ে রাত একটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই দোকান।
ধানমন্ডির ৪৯ সাতমসজিদ রোডের ‘নেভাল পয়েন্ট’–এ পাওয়া যায় চট্টগ্রামের নেভাল পয়েন্টের খাবারদাবার। ২০২২ সালের নভেম্বরে এটি চালু হয়। চট্টগ্রাম থেকে আসে বেশির ভাগ সামুদ্রিক খাবার। দোকানটি প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সন্ধ্যায় সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। গুলশান-২–এ রয়েছে তাদের আরেকটি শাখা।
সামুদ্রিক খাবারের পাশাপাশি দোকানটির পেঁয়াজু ও নাগা শিঙারা বেশ জনপ্রিয়। পেঁয়াজুর দাম পড়বে ৬০ টাকা আর ৭০ টাকায় পাবেন নাগা শিঙাড়া। ১৩০ থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে এখানকার সামুদ্রিক খাবারগুলো। এ ছাড়া দোকানটিতে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের চা।
উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরের ৩ নম্বর রোডে দোকানটির অবস্থান। মোহাম্মদপুর ও খিলগাঁওয়ে আরও দুটি শাখা আছে। দোকানটির স্বত্বাধিকারী মেহেদী হাসান বলেন, পতেঙ্গা ক্যাফের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সাশ্রয়ী দামে গ্রাহকদের কাছে পতেঙ্গার জনপ্রিয় খাবারগুলো পৌঁছে দেওয়া। এখানে ৫০ টাকাতেই পেয়ে যাবেন পতেঙ্গার বিখ্যাত পেঁয়াজু। ৬০ টাকায় বিক্রি হয় নাগা শিঙাড়া বা খাসির চাপ।
এই দোকানটির স্বাদের বৈচিত্র্যও রয়েছে অনেক। মিনি শিঙাড়া, লুচির পাশাপাশি পেয়ে যাবেন সামুদ্রিক ডরি ফিশ ফ্রাই, চিংড়ি ফ্রাই, লইট্টা ফ্রাই, স্কুইড ক্যালামারি ফ্রাই। বিশেষ আকর্ষণ অক্টোপাস ভুনা। দাম ২৫০ টাকা থেকে শুরু।
তবে হাসান জানান, পতেঙ্গা ক্যাফের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ নিঃসন্দেহে তাদের পেঁয়াজু, যা খেতে প্রতিদিন তাঁদের দোকানে ভিড় করেন ক্রেতারা। পতেঙ্গার খাবারের সঙ্গে এখানে ৫০ থেকে ৭০ টাকায় পেয়ে যাবেন মিন্ট লেমোনেড ও মালাই লাচ্ছি।
মিরপুরে এই দোকানে ঢুকতেই নাকে আসে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার চিরচেনা সেই ঘ্রাণ। দুই বন্ধু মানিক চৌধুরী ও নাইমুল ইসলামের উদ্যোগে খোলা এই দোকানটির অবস্থান মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনের জমজম টাওয়ারের গলিতে।
পেঁয়াজু, বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক খাবার, লুচি, চা, শিঙাড়াসহ বেশ কিছু আইটেম পাওয়া যায়। এখানকার পেঁয়াজু ও সামুদ্রিক খাবারের স্বাদ চট্টগ্রামের পতেঙ্গার স্বাদের সঙ্গে মিলে যায়।
প্রতি শুক্রবার বেলা ২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত আর সপ্তাহের অন্য দিন বেলা ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকে। দোকানটিতে এক বাটি পেঁয়াজুর দাম পড়বে ৫০ টাকা, বেশির ভাগ সামুদ্রিক খাবারের দাম ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা।