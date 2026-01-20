গাজরের ক্ষীর
রসনা

গাজরের ক্ষীর বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

শীতের গাজরের স্বাদই আলাদা। রঙিন এই সবজি দিয়ে বানানো যায় নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

উপকরণ

  • ঘি: ১ টেবিল চামচ

  • কাজু ও কিশমিশ: পরিমাণমতো

  • গাজর (কোরানো): ২ কাপ

  • পূর্ণ ননিযুক্ত দুধ: ১ লিটার

  • চিনি: আধা কাপ (স্বাদ অনুযায়ী)

  • এলাচিগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • খোয়া ক্ষীর: ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কড়াইয়ে ঘি গরম করে কাজু-কিশমিশ হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে কোরানো গাজর দিয়ে মাঝারি আঁচে ৫-৭ মিনিট নেড়ে নিন। এবার দুধ ঢেলে দিন। ধীরে ধীরে ফুটতে দিন। দুধ অর্ধেক হওয়া পর্যন্ত নেড়ে নেড়ে রান্না করুন। গাজর নরম হয়ে এলে চিনি দিন। চিনি দেওয়ার পর ক্ষীর কিছুটা পাতলা হবে—এটি স্বাভাবিক। এবার খোয়া ক্ষীর দিন। সবশেষে এলাচিগুঁড়া ও ভাজা কাজু-কিশমিশ মিশিয়ে আরও ৫ মিনিট রান্না করুন। ক্ষীর ঘন হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে নামিয়ে ঠান্ডা বা গরম যেকোনোভাবেই পরিবেশন করতে পারেন।

