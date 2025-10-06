চকলেট ওভালটিন কাপ কেক
চকলেট ওভালটিন কাপ কেক
রসনা

চকলেট ওভালটিন কাপ কেকের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন

উপকরণ

  • ময়দা: ১ কাপ

  • ডিম: ২টি

  • চিনি: আধা কাপ

  • ওভালটিন: ১ টেবিল চামচের একটু কম

  • বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ

  • কোকো ও কফি পাউডার: ১ টেবিল চামচের একটু কম

  • ডার্ক চকলেট: দেড় কাপ

Also read:ক্ষীরের সন্দেশের রেসিপি

প্রণালি

  • একটি বাটিতে দুটি ডিমের সাদা অংশ নিয়ে বিট করতে হবে। এমনভাবে বিট করতে হবে, যেন ভালোভাবে ফোম হয়।

  • যখন বাটিটা উল্টে ধরলেও ফোম পড়বে না, তখন বুঝতে হবে ফোমটা ভালো হয়েছে। ফোম ভালো হলে কেক ভালো হবে।

  • একটি বাটিতে ডিমের কুসুম আর আধা কাপ চিনি দিয়ে ব্লেন্ড করতে হবে।

  • একটি প্লেটে ময়দা, বেকিং পাউডার, কোকো পাউডার, ওভালটিন ও কফি পাউডার চেলে নিতে হবে।

  • এরপর সব মিশ্রণ খুব আলতো করে স্প্যাচুলা দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে।

  • কাপ কেকের পাত্রে সামান্য তেল মেখে ময়দা গড়িয়ে মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে।

  • ওভেন ১৬০ ডিগ্রিতে ১০ মিনিট প্রি-হিট করতে হবে। প্রি-হিট হয়ে গেলে কাপ কেকগুলো ২০-২৫ মিনিট বেক করতে হবে।

  • একটি কাঠি দিয়ে দেখতে হবে কেক হয়েছে কি না। কাঠির গায়ে কিছু না লেগে থাকলে ধরে নিতে হবে কেক হয়ে গেছে।

  • মাইক্রো ওভেনে ডার্ক চকলেট গরম করে গলিয়ে নিতে হবে।

  • ডার্ক চকলেটের মিশ্রণ দিয়ে কাপ কেকের ওপর পুরু করে লেয়ার দিতে হবে। কেকের পাশে দিতে হবে হালকা করে।

  • মাল্টি কালারের ডেকোরেশন বল দিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

Also read:মোরগ ভিন্দালুর রেসিপি
আরও পড়ুন