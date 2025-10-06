চকলেট ওভালটিন কাপ কেকের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
ময়দা: ১ কাপ
ডিম: ২টি
চিনি: আধা কাপ
ওভালটিন: ১ টেবিল চামচের একটু কম
বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ
কোকো ও কফি পাউডার: ১ টেবিল চামচের একটু কম
ডার্ক চকলেট: দেড় কাপ
একটি বাটিতে দুটি ডিমের সাদা অংশ নিয়ে বিট করতে হবে। এমনভাবে বিট করতে হবে, যেন ভালোভাবে ফোম হয়।
যখন বাটিটা উল্টে ধরলেও ফোম পড়বে না, তখন বুঝতে হবে ফোমটা ভালো হয়েছে। ফোম ভালো হলে কেক ভালো হবে।
একটি বাটিতে ডিমের কুসুম আর আধা কাপ চিনি দিয়ে ব্লেন্ড করতে হবে।
একটি প্লেটে ময়দা, বেকিং পাউডার, কোকো পাউডার, ওভালটিন ও কফি পাউডার চেলে নিতে হবে।
এরপর সব মিশ্রণ খুব আলতো করে স্প্যাচুলা দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে।
কাপ কেকের পাত্রে সামান্য তেল মেখে ময়দা গড়িয়ে মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে।
ওভেন ১৬০ ডিগ্রিতে ১০ মিনিট প্রি-হিট করতে হবে। প্রি-হিট হয়ে গেলে কাপ কেকগুলো ২০-২৫ মিনিট বেক করতে হবে।
একটি কাঠি দিয়ে দেখতে হবে কেক হয়েছে কি না। কাঠির গায়ে কিছু না লেগে থাকলে ধরে নিতে হবে কেক হয়ে গেছে।
মাইক্রো ওভেনে ডার্ক চকলেট গরম করে গলিয়ে নিতে হবে।
ডার্ক চকলেটের মিশ্রণ দিয়ে কাপ কেকের ওপর পুরু করে লেয়ার দিতে হবে। কেকের পাশে দিতে হবে হালকা করে।
মাল্টি কালারের ডেকোরেশন বল দিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।