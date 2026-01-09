নারকেল দুধে মুরগির আস্ত রোস্টের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
মুরগি ১টি
জর্দার রং ১ চা-চামচ
লবণ পরিমাণমতো
তেল ৪ টেবিল চামচ
গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ
জয়ফল–জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা- চামচ
মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা দেড় চা-চামচ
এলাচি, দারুচিনি
তেজপাতা ৫-৬টি
বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ
নারকেলের দুধ আধা কাপ
বেরেস্তাবাটা ১ চা-চামচ
ঘি ২ টেবিল চামচ
আস্ত মুরগি পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
সামান্য জর্দার রং ও লবণ মেখে আস্ত মুরগি হালকা ভেজে নেবেন।
ভাজা তেলে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা, বাদামবাটা, গরমমসলা কষিয়ে মুরগি ও নারকেলের দুধ দিয়ে ঢেকে দিন।
মুরগি সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে ভাজা বেরেস্তা ও ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিন।