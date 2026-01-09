রসনা

নারকেল দুধে মুরগির আস্ত রোস্টের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

নারকেল দুধে মুরগির আস্ত রোস্ট

উপকরণ

প্রথমেই আস্ত মুরগি পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে
ছবি: কবির হোসেন

  • মুরগি ১টি

  • জর্দার রং ১ চা-চামচ

  • লবণ পরিমাণমতো

  • তেল ৪ টেবিল চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ

  • জয়ফল–জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা- চামচ

  • মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা দেড় চা-চামচ

  • এলাচি, দারুচিনি

  • তেজপাতা ৫-৬টি

  • বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ

  • নারকেলের দুধ আধা কাপ

  • বেরেস্তাবাটা ১ চা-চামচ

  • ঘি ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

মুরগি সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে ভাজা বেরেস্তা ও ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিন

  • আস্ত মুরগি পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

  • সামান্য জর্দার রং ও লবণ মেখে আস্ত মুরগি হালকা ভেজে নেবেন।

  • ভাজা তেলে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা, বাদামবাটা, গরমমসলা কষিয়ে মুরগি ও নারকেলের দুধ দিয়ে ঢেকে দিন।

  • মুরগি সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে ভাজা বেরেস্তা ও ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিন।

