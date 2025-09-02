পালংশাকের ফ্রায়েড রাইস
পালংশাকের ফ্রায়েড রাইস
রসনা

পালংশাকের ফ্রায়েড রাইস রেসিপি

পালংশাক দিয়ে ফ্রায়েড রাইস বানানো যায় সহজেই। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।

নকশা ডেস্ক

উপকরণ

পালংশাক: ১২৫ গ্রাম

ধনেপাতা: ২৫ গ্রাম

পানি: ১ কাপ

বাসমতী চাল: ১ কাপ

রান্নার তেল: ৩ টেবিল চামচ

পেঁয়াজকুচি: ২০০ গ্রাম

মিহি রসুনকুচি: ৩ টেবিল চামচ

হলুদগুঁড়া: আধা চা–চামচ

মরিচগুঁড়া: আধা চা–চামচ

গরমমসলার গুঁড়া: আধা চা–চামচ

ছোট্ট কিউব করে কাটা গাজর: ১ কাপ

আধা ইঞ্চির মতো করে কাটা বরবটি: ৪ কাপ

ফ্রোজেন ভুট্টা: আধা কাপ

ফ্রোজেন মটরশুঁটি: আধা কাপ

ছোট্ট কিউব করে কাটা টমেটো: ১ কাপ

লবণ: স্বাদমতো

পানি: এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ

লেবুর রস: স্বাদমতো

কালো গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা–চামচ

জলপাই তেল: ১ চা–চামচ

পালংশাকের ফ্রায়েড রাইস

প্রণালি

যেন ভেঙে না যায় এমনভাবে সাবধানে বাসমতী চাল ভালোমতো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে পালংশাক, ধনেপাতা আর এক কাপ পানি মিশিয়ে একটা মিশ্রণ বানাতে হবে। এখন একটি ছড়ানো পাত্রে রান্নার তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। এরপর হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে ভালোমতো নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এতে সামান্য (১/৮ কাপ) পানি দিয়ে তার মধ্যে কেটে রাখা গাজর ও বরবটি দিন। ২ থেকে ৩ মিনিট ভেজে ভুট্টা, মটরশুঁটি ও কেটে রাখা টমেটো দিয়ে আবারও নেড়েচেড়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট অল্প জ্বালে ঢেকে রাখুন। এরপর ঢাকনা তুলে তাতে পানি ঝরিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন। সব ভেজে নিয়ে তাতে রান্নার জন্য পরিমাণমতো পানি ও লবণ দিয়ে চুলার জ্বাল বাড়িয়ে বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বলক উঠলে ঢেকে দিন। এবার জ্বাল কমিয়ে চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সবশেষে সামান্য লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়া ও জলপাই তেল ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

Also read:ওজন কমাতে গেলেও খেতে হবে ভাত
আরও পড়ুন