শর্ষের তেলে কাটা মসলায় তেহারির রেসিপি

পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি
খামির গোস্ত: দেড় কেজি
আচারের তেল: আধা কাপ
শর্ষের তেল: ৩–৪ কাপ
চিকেন কিউব: ২টি
কেওড়া জল: ২ টেবিল চামচ
গোলাপ জল: ২ টেবিল চামচ
টক দই: আধা কাপ
লবণ: পরিমাণমতো
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
রসুনকুচি: ২ টেবিল চামচ
আদাকুচি: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ: আস্ত ১৫টি
কাঠবাদামকুচি: ২ টেবিল চামচ
পেস্তাবাদামকুচি: ২ টেবিল চামচ
তেজপাতা: ৩–৪টি
গরমমসলার গুঁড়া: ৪ চা–চামচ
শাহি জিরা: ১ চা–চামচ
চাল ধুয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। মাংস ছোট করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরাতে হবে।
এবার হাঁড়িতে তেল দিয়ে তেজপাতার ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ, রসুন ও আদাকুচি দিয়ে একটু নেড়ে মাংস ঢেলে দিতে হবে।
মরিচগুঁড়া, টক দই, এক চা–চামচ গরমমসলার গুঁড়া ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিতে হবে। সেদ্ধর জন্য পরিমাণমতো পানি দিতে হবে।
১ চা–চামচ কেওড়া জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে যখন তেলের ওপর আসবে, তখন মাংসগুলো তুলে নিতে হবে।
হাঁড়িতে যে তেল ও মসলা রয়ে গেল, সেই মসলাতে চালের দেড় গুণ পানি ফুটিয়ে ভেজানো চাল আচারের তেল, কিচেন কিউব, বাদামকুচি, ২ চা–চামচ তেহারির মসলাগুঁড়া ও কেওড়া জল দিয়ে বড় জ্বালে নাড়তে হবে।
নাড়তে নাড়তে যখন বলক আসবে, তখন মাংসগুলো দিয়ে লবণ চেখে ভালোভাবে নেড়ে ঢাকনা দিতে হবে। এই সময়ের আঁচ হবে মাঝারি।
চাল ও পানি যখন সমান হবে, তখন ভালোভাবে ওপর–নিচভাবে নেড়ে চূড়া করে গোলাপ জল ও শাহি জিরা ছড়িয়ে দিয়ে ভেজা কাপড়ে হাঁড়ির মুখ সিল করে ২৫ মিনিট অল্প আঁচে দমে রাখতে হবে।
২৫ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে আরও ৫ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
এলাচ: ১০টা
দারুচিনি: ৪ টুকরা
জায়ফল: চার ভাগের এক ভাগ
জয়ত্রী: ৪টি
সাদা গোলমরিচ: ১ চা–চামচ
লবঙ্গ: ১০টি
জিরা: ১ চা–চামচ
ওপরের সব উপকরণ একসঙ্গে চুলার পাশে রেখে দিতে হবে। মুচমুচে হলে গুঁড়া করে তেহারিতে ব্যবহার করতে হবে।