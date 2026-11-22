ওয়েস্টিন ঢাকায় মাত্র ৫০০ টাকায় খেতে পারবেন পিঠা–পুলি
দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘পিঠা-পুলি’ উৎসব। বাংলাদেশের আঞ্চলিক খাদ্যসংস্কৃতিকে অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এই আয়োজন করা হয়। জেনে নিন বিস্তারিত। ছবি তুলেছেন সাবিনা ইয়াসমিন
দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার এই আয়োজনে থাকছে ঐতিহ্যবাহী ভাপা, চিতই ও সুস্বাদু ডিম চিতইসহ নানা স্বাদের পিঠার সমাহারদ্য ওয়েস্টিন ঢাকা তাদের রেস্টুরেন্ট ডেইলি ট্রিটস এই আয়োজন করেএই উৎসবে মাত্র ৫০০ টাকা থেকে শুরু হয়েছে পিঠার দাম
ময়মনসিংহ ও নরসিংদীর নকশি পিঠাও পাওয়া যাবেশেফ গরম ভাপা পিঠা বানাচ্ছেনউপহার হিসেবে পাঠাতে পারেন গোল্ড ও প্লাটিনাম পিঠা বক্সএই আয়োজন চলবে রোজার আগপর্যন্তপ্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত যে কেউ এই পিঠা উৎসবে যেতে পারেন