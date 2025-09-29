কয়লা মোরগের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
মোরগ: ১ কেজি
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজ বেরেস্তা: ১ কাপ
মরিচ গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
জিরা গুঁড়া: আধা চা-চামচ
ধনে গুঁড়া: ১ চা-চামচ
কাবাব মসলা (দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, গোল মরিচ, জিরা, জয়ফল, জয়ত্রী ১ চা-চামচ করে নিয়ে টেলে বেটে নিতে হবে): ১ চা-চামচ (উঁচু) সঙ্গে পেঁয়াজ বেরেস্তাও বেটে নিতে হবে
লবণ: স্বাদমতো
তেল: প্রয়োজনমতো
ঘি: ১ টেবিল চামচ
ধোয়ার জন্য কাঠ কয়লা: ১ টুকরা
স্টিলের বাটি (ছোট): ১টি
অথবা ফয়েল পেপার: ১ টুকরা
ঢাকনা: ১টি
মোরগের মাংস টুকরা করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।
মাংসের সঙ্গে আদাবাটা, রসুনবাটা, মরিচ গুঁড়া, লবণ, জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, কাবাব মসলা, টকদই ও ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে মেখে ৩০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।
তেল গরম করে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ভালো করে ফাটিয়ে নিন।
বাটা পেঁয়াজ (বেরেস্তা) দিন।
১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন।
মাংস সেদ্ধ ও ভাজা-ভাজা হলে সার্ভিং ডিশে ঢেলে মাঝখানে ফয়েল পেপারের বাটি অথবা স্টিলের ছোট বাটি বসিয়ে তার মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা রেখে কয়লার ওপর ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে পাঁচ-ছয় মিনিট ঢেকে রাখুন।
গরম-গরম পরোটা, লুচি, নানরুটি, পোলাও দিয়ে পরিবেশন করুন।