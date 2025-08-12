কোরিয়ান স্টাইলে আনারস মুরগি কারির রেসিপি

চারদিকে খুব জ্বরজারি হচ্ছে। এ সময় মুখের স্বাদ চলে যায়। আনারস, আমড়া আর জাম্বুরার নানা পদে ফেরাতে পারেন রুচি। রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস
উপকরণ
মুরগি ছোট টুকরা করে কাটা ২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, শুকনা মরিচগুঁড়া ৪ চা-চামচ, ভিনেগার ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ময়দা আধা কাপ, কর্নফ্লাওয়ার আধা কাপ, মাখন ২ টেবিল চামচ, আনারস টুকরা ১ কাপ, তেল ভাজার জন্য পরিমাণমতো, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, ব্রাউন সুগার ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস ৪ টেবিল চামচ, চিলি সস ৪ টেবিল চামচ, তিল আধা চা-চামচ।
প্রণালি
মাংসের সঙ্গে আদাবাটা, রসুনবাটা, ২ চা-চামচ মরিচগুঁড়া, ১ টেবিল চামচ ভিনেগার আর লবণ মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, লবণ, সামান্য মরিচগুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মেশানো ময়দায় মাংস গড়িয়ে নিন। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে গরম ডুবো তেলে দুবার ভেজে নিতে হবে। মাখন গরম করে নিন। রসুন ভেজে নিন। আনারস দিয়ে দিন। বাকি উপকরণ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। ভাজা মুরগি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে দিন। ওপরে ভাজা তিল ছিটিয়ে পরিবেশন করুন ।