বিভিন্ন নকশার পদ্মসন্দেশ
বিভিন্ন নকশার পদ্মসন্দেশ
রসনা

দুধের ক্ষীরের ভেতর নারকেলের পুর, দেখুন পদ্মসন্দেশের রেসিপি

পূজার বাড়িতেই বানাতে পারেন পদ্মসন্দেশ। রেসিপি দিয়েছে টুম্পার স্বপ্নরাজ্য

উপকরণ

  • নারকেল কোরা ২ কাপ

  • চিনি এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ

  • দুধ ২ লিটার

  • এলাচগুঁড়া পরিমাণমতো

  • ঘি সামান্য

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প্রণালি

  • নারকেল কোরা ও চিনি দিয়ে ভালোভাবে পাক তৈরি করতে হবে।

  • পাক তৈরি হয়ে গেলে সামান্য পরিমাণ এলাচগুঁড়া মিশিয়ে সেটি পাটায় বেটে নিন।

  • একটি কড়াইয়ে ২ লিটার দুধ নিয়ে ভালোভাবে জ্বাল দিন।

  • দুধ ঘন হয়ে ক্ষীর তৈরি হলে পরিমাণমতো চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

  • ক্ষীরটি ঘন ও মসৃণ হলে মাটির ছাঁচে ঘি লাগিয়ে নিন।

  • কিছুটা দুধের ক্ষীর দিয়ে প্রথমে জমতে দিন।

  • আগে থেকে তৈরি করা নারকেলের পুর দিন এবার।

  • শেষে ওপরে আবার দুধের ক্ষীরের প্রলেপ দিয়ে দিন।

  • এভাবেই বিভিন্ন নকশার পদ্মসন্দেশ তৈরি করে নিতে পারবেন।

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