দুধের ক্ষীরের ভেতর নারকেলের পুর, দেখুন পদ্মসন্দেশের রেসিপি

পূজার বাড়িতেই বানাতে পারেন পদ্মসন্দেশ। রেসিপি দিয়েছে টুম্পার স্বপ্নরাজ্য
নারকেল কোরা ২ কাপ
চিনি এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ
দুধ ২ লিটার
এলাচগুঁড়া পরিমাণমতো
ঘি সামান্য
নারকেল কোরা ও চিনি দিয়ে ভালোভাবে পাক তৈরি করতে হবে।
পাক তৈরি হয়ে গেলে সামান্য পরিমাণ এলাচগুঁড়া মিশিয়ে সেটি পাটায় বেটে নিন।
একটি কড়াইয়ে ২ লিটার দুধ নিয়ে ভালোভাবে জ্বাল দিন।
দুধ ঘন হয়ে ক্ষীর তৈরি হলে পরিমাণমতো চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
ক্ষীরটি ঘন ও মসৃণ হলে মাটির ছাঁচে ঘি লাগিয়ে নিন।
কিছুটা দুধের ক্ষীর দিয়ে প্রথমে জমতে দিন।
আগে থেকে তৈরি করা নারকেলের পুর দিন এবার।
শেষে ওপরে আবার দুধের ক্ষীরের প্রলেপ দিয়ে দিন।
এভাবেই বিভিন্ন নকশার পদ্মসন্দেশ তৈরি করে নিতে পারবেন।