গরুর কিমা দিয়ে পাস্তা
রসনা

গরুর কিমা দিয়ে পাস্তা বানানোর রেসিপি

পাস্তা বানাতে ব্যবহার করতে পারেন গরু মাংসের কিমা। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম

উপকরণ

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজের মিহি কুচি: আধা কাপ

  • রসুনের মিহি কুচি: ২ টেবিল চামচ

  • গরুর কিমা: ২৩০ গ্রাম

  • লবণ: স্বাদমতো

  • মরিচের গুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • মিক্সড হার্বস: ১ চা–চামচ

  • কালো গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা–চামচ

  • চিকেন স্টক: ৪২০ গ্রাম

  • পাস্তা: ১২০ গ্রাম

  • ঘন ক্রিম: ১২০ গ্রাম

  • মোজারেলা চিজ: ৫০ গ্রাম

  • পার্সলেকুচি: ১ কাপের চার ভাগের এক ভাগ।

প্রণালি

  • চুলায় পাত্র গরম করে মাখন দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি হালকা করে ভেজে নিন।

  • এবার কিমা করা গরুর মাংস দিন।

  • কিমাটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে লবণ, মরিচের গুঁড়া, হার্বস আর গোলমরিচের গুঁড়া দিন।

  • আরও কিছু সময় ভাজা হলে সেখানে চিকেন স্টক মিশিয়ে বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

  • বলক উঠলে তার মধ্যে পাস্তা দিন।

  • এবার ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ৭ থেকে ৮ মিনিট রান্না করুন।

  • পানি টেনে এলে ঘন ক্রিম দিয়ে একেবারেই হালকা আঁচে আরও খানিকটা সময় ঢেকে রাখুন।

  • সবশেষে ওপরে মোজারেলা চিজ ও পার্সলে ছড়িয়ে দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে গরম–গরম পরিবেশন করতে হবে।

