লটকনের আচার বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
লটকন: (খোসা ছাড়ানো) ২ কাপ
লবণ: আধা চা-চামচ
কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
চিনি: ১ টেবিল চামচ
পাঁচফোড়নগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
তেঁতুল: ১ টেবিল চামচ
সিরকা: ১ কাপ
টালা জিরার গুঁড়া: ১ চা- চামচ
শুকনা পাত্রে খোসা ছাড়ানো লটকন নিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে লটকনের পানি শুকিয়ে ফেলুন।
তেঁতুল সিকি কাপ সিরকায় ভিজিয়ে রাখুন।
এরপর একে একে লটকনে মসলা দেওয়ার পালা।
লবণ, পাঁচফোড়নগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে নিন।
চিনি ও সিরকায় ভেজানো তেঁতুল দিয়ে আবার নাড়ুন।
চিনি গলে লটকনের আচার থকথকে হয়ে এলে বাকি সিরকা ও টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন লটকনের আচার।
ঠান্ডা করে বয়ামে ভরে রাখুন।