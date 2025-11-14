ফোকাচ্চা ব্রেডের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
উপকরণ: কুসুম গরম পানি ১ কাপ, ইস্ট ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, ময়দা আড়াই কাপ, লবণ ১ চা-চামচ, জলপাই তেল ৩ টেবিল চামচ, ঐচ্ছিক টপিং নানা ধরনের হার্বস।
প্রণালি: একটি পাত্রে পানি, চিনি ও ইস্ট মিশিয়ে রাখুন। ৫ থেকে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। ইস্ট ফুলে উঠলে বুঝতে হবে এটি সক্রিয় হয়েছে। একটি বড় বাটিতে ময়দা ও লবণ মিশিয়ে নিন। ইস্টের মিশ্রণটি ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নরম ডো তৈরি করুন। ডোটি একটি বাটিতে নিয়ে সামান্য জলপাই তেল মেখে রাখুন। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বাটিটাকে ঢেকে গরম জায়গায় রেখে দিন। ৩০ মিনিট পরপর ডোটি আলতো হাতে উল্টেপাল্টে দিন। এতে সুন্দর বাবল তৈরি হবে। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার ডোটি উল্টেপাল্টে দিন।
এবার ২ ঘণ্টা ডোটি রেখে দিন। যতক্ষণ না এটি আকারে দ্বিগুণ হয়। ডোটি একটি বেকিং ট্রেতে রাখুন। হাতের পাঁচ আঙুলের মাথা দিয়ে ডোয়ের ওপর গর্ত গর্ত করে নিন। সেই গর্তে বাকি জলপাই তেল ছিটিয়ে দিন। এবার ওপরে রোজমেরি, রসুন বা আপনার পছন্দের টপিং ছড়িয়ে দিন। ওভেন প্রিহিট করে নিন। ২০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ২০-২৫ মিনিট বা সোনালি না হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। বেক হয়ে গেলে বের করে কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন। কেটে পরিবেশন করুন।