মুরগি–আখনি পোলাও
রসনা

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আখনি পোলাও মুরগি দিয়েও রাঁধতে পারেন, রেসিপি দেখুন

অতিথিদের জন্য তো বটেই, নিজেদের জন্যও একটু ভারী খাওয়াদাওয়া করতে বানাতে পারেন আখনি পোলাও। সিলেটের এই ঐতিহ্যবাহী পদটি গরু ছাড়াও মুরগি দিয়ে তৈরি করা যায়। রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • পোলাওয়ের চাল ৪ কাপ

  • মুরগির হাড়ের জুস ৭ কাপ

  • দুধ ১ কাপ

  • লেবুর রস ৩ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ

  • পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ

  • পেস্তা, আমন্ড, কাজু বাটা ২ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা ২ চা-চামচ

  • রসুনবাটা ১ চা-চামচ

  • তেজপাতা ২টি

  • দারুচিনি ৪ টুকরা

  • এলাচি ৪টি

  • লবঙ্গ ৪টি

  • স্টারএনাইচ ২টি

  • কিশমিশ ২ টেবিল চামচ

  • কেওড়া ২ টেবিল চামচ

  • গাজর কুচি ৪ টেবিল চামচ

  • মটরশুঁটি ৪ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ ৭-৮টি

  • লবণ পরিমাণমতো

  • চিনি ২ চা-চামচ

  • ঘি ১ কাপ

  • ক্রিম আধা কাপ।
    মুরগির হাড়ের জুসের উপকরণ—মাঝারি আকারের মুরগির গলা ও খাঁচার হাড় পরিমাণমত, ২ চা-চামচ আদা কুচি, ১ চা-চামচ রসুন কুচি, ৪ টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, আধা চামচ লবণ ও ১২ কাপ পানি দিয়ে চুলায় দিতে হবে। ৭ কাপ হলে ছেঁকে নিন।

প্রণালি

মুরগির হাড়ের জুসে আখনি পোলাও

  • চাল ধুয়ে ২০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে ২৫ মিনিট রাখতে হবে।

  • ঘি গরম করে গরমমসলার ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ঘিয়া রং করে ভেজে নিন।

  • এবার আদা–রসুনবাটা ও চাল দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে হাড়ের জুস, লেবুর রস, লবণ দিতে হবে।

  • বাদাম বাটা দুধে গুলিয়ে দিতে হবে।

  • গাজর, মটরশুঁটি, কেওড়া, চিনি, কিশমিশ ও কাঁচা মরিচ দিন।

  • ৫-৬ মিনিট পর ক্রিম ও বেরেস্তা দিয়ে মিশিয়ে নিন।

  • এবার ১৫-২০ মিনিট দমে রেখে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

