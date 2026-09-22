আস্ত মুরগির স্টু
আস্ত মুরগির স্টু
রসনা

আস্ত মুরগির স্টুর রেসিপি

জ্বরে শরীর যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, এ সময় সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার হিসেবে গরম-গরম স্টু হতে পারে উপাদেয়। বাড়িতেই সহজে তৈরি করা যাবে, এমন স্টুর রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ

উপকরণ

  • চামড়াসহ মুরগি ১টি

  • মাখন ২ টেবিল চামচ

  • তেল ২ টেবিল চামচ

  • গোটা গোলমরিচ ১২টি

  • লবঙ্গ ৫টি

  • দারুচিনি ২ টুকরা

  • তেজপাতা ২টি

  • লম্বা মিহি আদাকুচি ১ চা–চামচ

  • রসুনকুচি ১ চা–চামচ

  • পেঁয়াজ ২টি (কুচি)

  • গোটা ছোট আলু ৭-৮টি

  • গাজরের টুকরা ১ কাপ

  • সেলারি (পাথুনিশাক) ১টি ডাঁটা টুকরা করা

  • রসুনের কোয়া ৫টি

  • ময়দা ২ টেবিল চামচ

  • চিকেন স্টক প্রয়োজনমতো

  • গোটা ছোট পেঁয়াজ ৬-৭টি

  • টমেটো ১টি

  • পেঁয়াজপাতা

  • সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ২ চা–চামচ

  • কাঁচা মরিচ ৫টি (চিরে নিতে হবে)

  • কালো গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা–চামচ

  • চিনি ১ চা–চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

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প্রণালি

  • প্রথমেই মুরগি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফোড়নের উপকরণ থেকে কালো গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মেখে রাখুন।

  • একটি বড় ডিপ প্যান চুলায় দিয়ে ১ টেবিল চামচ তেল ও মাখন একসঙ্গে গরম করে নিন।

  • এতে গোটা গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ও তেজপাতা দিয়ে ফোড়ন দিন।

  • আস্ত মুরগিটি প্যানের মধ্যে বসিয়ে দিন।

  • চামচ দিয়ে সামান্য উল্টেপাল্টে নিন, যাতে মুরগির গায়ে মাখন ও মসলার ঘ্রাণ আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

  • দুই পিঠ হালকা বাদামি রং হয়ে গেলে মুরগিটা নামিয়ে রাখুন।

  • এবার একই প্যানে আদা, রসুন ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে নেড়ে কেটে রাখা আলু, পেঁপে, গাজর, সেলারি এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভেজে তুলে রাখুন।

  • বাকি তেল ও মাখন প্যানে দিয়ে তাতে ময়দা দিয়ে নাড়তে থাকুন।

  • ময়দাটা ভালোভাবে মিশে গেলে অল্প পরিমাণে স্টক দিন।

  • ভালোভাবে নেড়ে ময়দাটা মিশিয়ে নিন যেন জমাট বেঁধে না যায়।

  • বাকি স্টক ঢেলে ভেজে রাখা মুরগি ও সবজিগুলো দিন।

  • এমন আন্দাজে স্টক দিন, যাতে আস্ত মুরগি ও সবজিগুলো সেদ্ধ হতে পারে। স্টক না থাকলে গরম পানিতে স্টকের কিউব দিয়ে তৈরি করে নিন।

  • প্যানের মুখ ঢেকে সেদ্ধ করুন।

  • মাংস ও সবজি নরম হয়ে গেলে আস্ত পেঁয়াজ, টমেটো, পেঁয়াজপাতা দিয়ে দিন।

  • ঝোল ঘন হয়ে এলে চেরা কাঁচা মরিচ, গোলমরিচের গুঁড়া এবং সামান্য চিনি ছড়িয়ে দিন।

  • লবণ ঠিক আছে কি না, দেখে নামিয়ে ভাত বা টোস্ট করা ব্রেডের সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

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