১৯ অক্টোবর ভারতের দিল্লীর একটি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের মা হয়েছেন পরিণীতি চোপড়া। সামাজিক মাধ্যমে এক যৌথ বিবৃতিতে সন্তান জন্মের ঘোষণা দেন পরিণীতি ও তাঁর স্বামী রাঘব চাড্ডা।ঘোষণায় পরিণীতি–রাঘব লিখেছেন, ‘অবশেষে তিনি এলেন আর আমরা পূর্ণ হলাম।’
গতকাল ২২ অক্টোবর ছিল পরিণীতি চোপড়ার ৩৭তম জন্মদিন। স্ত্রীর গর্ভাবস্থার ছবি প্রকাশ করার জন্য এ দিনটিই বেছে নিলেন রাঘব।ছবিগুলো প্রকাশ করে রাঘব লিখেছেন, ‘শহরের নবীনতম মায়ের আজ জন্মদিন। সে এই পৃথিবীর সেরা মা। প্রেমিকা থেকে স্ত্রী, তারপর আমার পুত্রের মা, এক অবিশ্বাস্য সুন্দর জীবনের গল্প লিখছি আমরা দুজন।’পরিণীতি চোপড়া এই পোস্টের মন্তব্যে লিখেছেন, ‘তোমার জন্যই মা হতে পেরেছি। এ কারণে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে ভালোবাসি।’
বিজ্ঞাপন
এর আগে কেকের ওপর ‘১ + ১ = ৩’ আর ছোট্ট দুটি পা এঁকে জানিয়েছিলেন পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের সুখবর।২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের লীলা প্যালেসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন এই জুটি।ভারতের আম আদমি পার্টির নেতা, পাঞ্জাব থেকে আসা ভারতীয় রাজ্যসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রাঘব চাড্ডার সঙ্গে প্রেমের বিষয়ে খুব একটা বিস্তারিত জানাননি দুজনের কেউই।দুজনই যুক্তরাজ্যের লন্ডনের স্কুল অব ইকোনোমিকস থেকে পড়াশুনা করেছেন। তখন একে অপরকে চিনতেন।তবে সেই চেনাজানার পর দুজনই নিজেদের ক্যারিয়ারে মন দিয়েছিলেন। আর প্রায় এক যুগ পর নতুন করে তাঁদের আবারও দেখা হয় যুক্তরাজ্যের লন্ডনে, এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। সেখান থেকেই প্রেমের শুরু।রাঘবের টি-শার্টে লেখা ‘আই লাভ প্যারিস’। তবে পরিণীতি চান রাঘব কেবল তাঁকেই ভালোবাসুক!বিয়েতে প্রথা ভেঙে স্ত্রীর পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়েছেন রাঘব।দুই বছর পর পুত্রসন্তানের মা–বাবা হওয়ার সুখবর দিলেন পরিণীতি–রাঘব জুটি।