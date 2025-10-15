সম্পর্ক

অতীত স্মৃতি যখন বর্তমানকে নাড়া দিয়ে যায়, তখন কী করবেন

সঙ্গী হয়তো আপনাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেছেন, আগেই যেখানে প্রাক্তনের সঙ্গে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে গেল, এই হাত একসময় অন্য কেউ ধরে হেঁটেছে। জীবনে চলার পথে এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই হতে পারে। পরিবেশ, পরিস্থিতি বা ঘটনার পারম্পর্যে সামনে এসে দাঁড়ায় অতীত। এমন পরিস্থিতিতে কেউ বিব্রত হন, কেউ আবার সেটা লুকানোর চেষ্টা করেন, যার কোনোটাই ঠিক উপায় নয়।

বিচ্ছেদের পরও ঘুরেফিরে সামনে আসতে পারে পুরোনো প্রেম বা বিচ্ছিন্ন দাম্পত্য। হয়তো মানুষটিকে আপনি ভুলেই গেছেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়গুলো তো মিথ্যা নয়। আর সেটাকে মেনে নেওয়া মানেও কিন্তু এই নয় যে বর্তমানকে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। হয়তো আপনি নতুন সম্পর্কেও শতভাগ বিশ্বস্ত।

তারপরও অতীত সামনে এসে দাঁড়ালে টালমাটাল পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন। পুরোনো জায়গা বা পুরোনো সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো অনেকের মনে দ্বিধা তৈরি করে। আপনি যা ফেলে এসেছেন, হয়তো সেখানে আর ফিরবেন না, তারপরও মনের চোরা অলিগলিতে সেই স্মৃতি রয়ে যায়। মনে করিয়ে দেয় প্রাক্তনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলো, সময়ের দূরত্ব যেগুলোকে এখন আরও মধুর করে তুলেছে।

একসময় যা গভীরভাবে অনুভব করতেন, একনিমেষে সেটা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন নতুন সম্পর্কের ছোট-বড় বিষয়গুলোকে অতীতের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করবেন, তখন আর সেটা

স্বাভাবিক থাকবে না। এভাবে অতীত যদি বেশির ভাগ সময় বর্তমানকে তাড়া করে, তাহলে কী উপায়?

নতুন সম্পর্কে অতীতের ছায়া

আগের সম্পর্ক থেকে কারও যদি প্রতারণা, পরিত্যাগ বা মানসিক উপেক্ষার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে নতুন সম্পর্কের কিছু জিনিস নিজের কাছে ঠিক মনে না-ও হতে পারে। এমনটাই মনে করেন ভারতের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নেহা রাও।

তিনি বলেন, এমন মানুষেরা মতবিরোধের সময় হঠাৎ চুপ হয়ে যেতে পারেন, সঙ্গী কিছু সময় দূরে থাকলেই তাঁদের মধ্যে তৈরি হতে পারে উদ্বেগ। সাধারণ বিষয়েও তাঁরা বারবার দুঃখ প্রকাশ করেন, অতিরিক্ত ভাবেন বা আবেগময় ঘনিষ্ঠতা (ইমোশনাল ক্লোজনেস) এড়াতে চান। এমনকি ছোট কোনো ভুল-বোঝাবুঝিও তাঁদের ভেতর থেকে অস্থির করে তোলে।

এসব নিয়ে তাঁরা হয়তো নিজেকে ‘বাড়াবাড়ি করছি’ বলে দোষারোপ করতে পারেন, কিন্তু নিজের এমন পরিস্থিতি মূলত আপনার পুরোনো সম্পর্ক থেকে পাওয়া।

অতীতকে আলাদা করুন

বর্তমানকে নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করুন

কোনো স্বাভাবিক বিষয় আপনাকে যখন অস্থির করে তুলবে, তখন নিজেই নিজের আচরণগুলো খেয়াল করুন। সাইকোলজিস্ট নেহা রাও বলেন, আপনার বর্তমান প্রতিক্রিয়া কি এখনকার পরিস্থিতির জন্য নাকি পুরোনো কোনো স্মৃতি সামনে এসেছে বলে হচ্ছে। যখন বুঝবেন এই প্রতিক্রিয়া মূলত পুরোনো স্মৃতির কারণে, তখনই দেখবেন আপনার আবেগের তীব্রতা অনেকটা কমে এসেছে।

নেহা রাওয়ের পরামর্শ, বিষয়টি বুঝতে পারার পর আপনি যে অবস্থায় আছেন, সেখান থেকে মেঝেতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন। কিছু একটা ধরে দাঁড়াতে পারলে ভালো হয়। এরপর লম্বা করে শ্বাস নিন। চারপাশটা মন দিয়ে খেয়াল করুন। আশপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনুন। মনকে শান্ত হতে দিন। মনে রাখবেন, সুস্থ হয়ে ওঠা মানে নিখুঁত হওয়া নয়; বরং আরও সচেতন হয়ে নিজের খেয়াল রাখা।

পুনরাবৃত্তি থেকে বের হয়ে আসুন

ভারতীয় কাপল থেরাপিস্ট সুবর্ণা ভার্দে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, ‘আমার কাছে নিয়মিত এমন অনেক মানুষ আসেন, যাঁরা নিজেকেই বেশি দোষারোপ করেন। তাঁরা এসে বলেন “আমার সঙ্গেই কেন এটা বারবার ঘটছে?” অথচ তিনি বুঝতে পারেন না এটা কেন ঘটছে।’

এমন পরিস্থিতির তিনটি প্রধান কারণ আছে বলে জানান এই থেরাপিস্ট।

১. একটি সম্পর্ক থেকে বিচ্ছেদের পর আমরা আবেগ সামলাতে দুঃখ, রাগ, দোষারোপের মতো অনেক বিষয় সামনে আনি। আর এই অনুভূতিগুলো যদি কেউ পুরোপুরি মেনে না নেন, তাহলে নতুন সম্পর্কে জড়ানোর পরও অতীত তাঁকে প্রভাবিত করবে।

২. চেনাজানা পরিস্থিতিতে মানুষ নিরাপদ বোধ করে। আর তাই নতুন সম্পর্কেও আমরা প্রায়ই এমন কাউকে বেছে নিই, যাঁর বৈশিষ্ট্য আগের সঙ্গীর মতো। ফলে পুরোনো বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটার সুযোগ তৈরি হয়।

৩. মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট আচরণ ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তার পথ তৈরি করে। কোনো আচরণ যদি বারবার ঘটতে থাকে, তখন সেটা অভ্যাসে পরিণত হয় আর মানুষ সেখানে আটকে যায়। কারণ, তাদের মস্তিষ্কে আচরণগুলো ফ্ল্যাশব্যাকের মতো অবস্থা তৈরি করে।

বর্তমানকে ভালোবাসতে শিখুন

এমন পরিস্থিতিতে নিজের মধ্যে এই বিবেচনাবোধ তৈরি করা জরুরি যে আমি বর্তমানকে নিয়েই সুখে আছি। ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’ টাইপ মনোভাব মানুষকে অসুখী করে। মনোবিদদের পরামর্শ হলো, অতীত অভিজ্ঞতা যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, সেটাকে মোকাবিলা করার সৎ সাহস থাকতে হবে।

অতীত সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকলে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি কেউ-ই চাইবে না। নিজেকে ভালো রাখতে বর্তমানের মধ্যেই সুখ খুঁজে নিতে চেষ্টা করুন।

সূত্র: ফেমিনা ও অ্যাপল পডকাস্ট

