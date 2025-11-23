স্মৃতি মান্ধানার ৫ বছরের প্রেম, বিশ্বকাপ জিতেই করছেন বিয়ে, দেখুন ছবিতে

স্মৃতি মান্ধানার ৫ বছরের প্রেম, বিশ্বকাপ জিতেই করছেন বিয়ে, দেখুন ছবিতে
জীবনযাপন ডেস্ক
বলিউডের সঙ্গে ক্রিকেটের ২২ গজের প্রেম নতুন নয়। তবে এই গল্প একটু আলাদা। এখানে ক্রিকেটার কনে আর বর বলিউডের প্লেব্যাক শিল্পী।ভারতীয় ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মান্ধানারা ২ নভেম্বর জিতেছেন বিশ্বকাপ। আর ২২ নভেম্বর একই দিনে গায়েহলুদ, মেহেদি ও সংগীতের অনুষ্ঠান সেরে ফেললেন। এ যেন একের ভেতর তিন!পাত্র আর কেউ নন, বলিউডের প্লেব্যাক শিল্পী পলাশ মুচ্ছাল। পলাশের বড় বোন পলক মুচ্ছালও বলিউডের নামকরা প্লেব্যাক শিল্পী।
স্মৃতি আর পলাশ পাঁচ বছর ধরে প্রেম করেছেন।গায়েহলুদে দেখা গেছে ভারতীয় জাতীয় দলের একাধিক নারী ক্রিকেটারকে।নারী ক্রিকেটাররাও হাতে মেহেদি দিতে ভোলেননি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ভুলে সেদিন তাঁরা ছিলেন কেবলই কনের সখী।
বিজ্ঞাপন
বরের বড় বোন পলক মুচ্ছাল ও তাঁর স্বামী মিঠুন।স্মৃতিকে বাড়ি থেকে চোখ বেঁধে সোজা নিয়ে আসেন মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। সেখানে ক্রিকেটের মাঠে স্মৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন পলাশ। স্মৃতিকে খেলার মাঠে বিয়ের প্রস্তাবের ভিডিও ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তর্জালের দুনিয়ায়।আজ ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই জুটির বিয়ের আয়োজন। ইতিমধ্যে এই জুটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।