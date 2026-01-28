আপনার রিলেশনে কোন ফ্ল্যাগ উড়ছে? সেই ফ্ল্যাগের মানে জেনে নিন

ভালোবাসার সম্পর্ক সব সময় একরকম যায় না। যখন সে আনন্দে থাকে, মনে হয়—তার থেকে ভালো আর কেউ আমাকে বোঝে না। আবার কোনো কোনো দিন এমনও যায়, মনে হয়—এ জীবনে সে না এলেই বুঝি ভালো হতো। সম্পর্কে মনোমালিন্য, টানাপোড়েন যেমন থাকে, তেমন ভালোবাসাও থাকে। সম্পর্কের কিছু বিষয় আছে, যা দেখেই আন্দাজ করে নিতে পারবেন আপনার সঙ্গী ঠিক কেমন। আবহাওয়া বার্তার মতোই সম্পর্কে সঙ্গীর আচার–আচরণের সংকেতগুলোকে আজকাল ফ্ল্যাগ মানে পতাকা দিয়ে বিচার করার চল। এগুলোকে বলা হচ্ছে ‘রিলেশনশিপ ফ্ল্যাগ’ বা সম্পর্কের পতাকা।
সহজ কথায় বলতে গেলে, সম্পর্কের পতাকা হলো এমন কিছু লক্ষণ, যা দেখে আপনি আপনার সঙ্গীকে একনজরে বুঝে নিতে পারেন। তাঁর আচার–ব্যবহার থেকে তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটি ধারণা করে নিতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে লাল ও সবুজ পতাকা বেশি পরিচিত; যেখানে রেড ফ্ল্যাগ (লাল পতাকা) নেতিবাচক ও গ্রিন ফ্ল্যাগ (সবুজ পতাকা) ইতিবাচক। লাল–সবুজের বাইনারির বাইরেও আলাদা আলাদা সম্পর্কের পতাকা রয়েছে, যা দিয়ে সঙ্গীর প্রকৃত আচরণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন।
চলুন জেনে নিই কোন ফ্ল্যাগের মানে কী—
সবুজ মানেই ভালো। একটি সুস্থ ও সুন্দর সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য সবুজ পতাকা ব্যবহার করা হয়। সঙ্গী যখন আপনার কথা মন দিয়ে শোনেন, আপনাকে সম্মান করেন এবং বিপদে পাশে থাকেন, তখন বুঝবেন—আপনাদের সম্পর্কে সবুজ পতাকা উড়ছে। সবাই আমরা এমন সম্পর্কই চাই।
সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেমন লাল পতাকা টানানো হয়, তেমনই সম্পর্ক খারাপের দিকে এগোলে তোলা হয় লাল পতাকা। এটি মানেই বিপদ। সঙ্গী যদি আপনাকে সারাক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতে চান, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য করেন, আপনাকে বুঝতে চান না, একাধিকবার বিশ্বাস ভাঙেন, তবে বুঝে নেবেন—সম্পর্কে লাল পতাকা উড়ছে। এমন সম্পর্ক থেকে নিজেকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়াই ভালো। সাময়িক কষ্ট পেলেও সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিচারে আপনাকে ভালো রাখবে।
ট্রাফিক সিগন্যালে যেমন হলুদ বাতি দেখানো হয় সতর্ক করার জন্য, সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা–ই। সম্পর্ক ঠিক এক দিনে নষ্ট হয় না, বরং ছোট ছোট কথা–কাটাকাটি, মতের অমিল থেকে সম্পর্ক নষ্ট হতে শুরু করে। ধরা যাক, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুজনের চিন্তা দুই রকম। এখনই কথা না বললে, সমাঝোতায় না পৌঁছালে হয়তো ভবিষ্যতে এটি চিন্তার কারণ হতে পারে। হলুদ পতাকা উড়লে সঙ্গীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা উচিত।
অনেক সময় দেখা যায়, সঙ্গী পাশে আছেন ঠিকই, কিন্তু মনের কথা খুলে বলছেন না। আপনিও তাঁর সঙ্গে ঠিক নিজের মতো করে কথা বলতে পারছেন না। আবেগ-অনুভূতি লুকিয়ে, দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হচ্ছে। এগুলোই হলো নীল পতাকার লক্ষণ। সঙ্গীর আবেগ–অনুভূতি বুঝতে না পারলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে দ্রুত। তাই এই সময়ে সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করুন। মনের দেয়াল সরিয়ে একই ঘরে বসবাস করতে চেষ্টা করুন।
সঙ্গী এক দিন খুব ভালো ব্যবহার করছেন, আবার হঠাৎই খুব খারাপ—সম্পর্কে এই যে হঠাৎ রোদ, হঠাৎ বৃষ্টি—এটিই বেগুনি পতাকা। এই দোলাচল কখনোই সম্পর্কে শান্তি দিতে পারে না, মনেও শান্তি দেয় না। বরং সারাক্ষণ সঙ্গী কেমন ব্যবহার করতে পারে, সে নিয়ে দোলাচলে থাকতে হয়। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠা জরুরি।
সঙ্গীর ছোটখাটো ব্যবহার, যা আপনার বিরক্তির কারণ ঘটায়। যেমন, সঙ্গী সব সময় দেরি করে আসছেন বা টুথপেস্টের মুখ খোলা রাখছেন। এগুলো কোনো বড় সমস্যা নয়, সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার মতো কিছুও নয়। কিন্তু এই বিষয়গুলো যাতে ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি না করে, সে জন্য কথা বলে মিটিয়ে নেওয়া জরুরি।
যুদ্ধের ময়দানের মতো সম্পর্কেও যখন কেউ সাদা পতাকা দেখান, তার মানে হলো তিনি আর চেষ্টা করতে চাইছেন না। তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য যে শ্রম দিতে হয়, তা তিনি দিতে রাজি নন। এ সময়ে এসে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে শুধু কষ্টই পেতে হয়। অনেকটা সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো বিষয়।
সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে এই সংকেতগুলো বোঝা খুব জরুরি। এতে আপনি আগেভাগেই বুঝতে পারবেন, সঙ্গী আপনার জন্য কতটা সঠিক। এই চিহ্নগুলো দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, সম্পর্কের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন, নাকি বিচ্ছেদের কথা ভাববেন। কোনটা বিপদের চিহ্ন আর কোনটা আশার আলো—বুঝতে পারলে সম্পর্কের জটিলতা অনেক কমে যায়।
সূত্র: ম্যারেজ ডটকম, টাইমস অব ইন্ডিয়া ও ভার্টিক্যালি কানেক্টেড