সম্পর্কে জড়ানোর আগে কিছু বিষয় ভেবে দেখা আবশ্যক
সম্পর্ক

সম্পর্কে জড়ানোর আগে এই পাঁচ বিষয় অবশ্যই ভেবে দেখবেন

রাফিয়া আলম

সম্পর্ক এক জটিল সমীকরণ। হিসাব মেলানো দুরূহ। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে একজনকে ভালো লেগে গেলেও সম্পর্কে জড়ানোর আগে কিছু বিষয় ভেবে দেখা আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন, একটা ভুল সম্পর্কের জন্য আজীবন আফসোস করতে হতে পারে।
আবেগপ্রবণ সম্পর্কে অনেকেই জড়ান। সত্যিকার সুখের সন্ধান কজন পান, তা এক প্রশ্ন বটে! সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের হাসিখুশি জুটির সম্পর্কের বাস্তব রূপ আদতে কেমন, তা জানেন কেবল ওই দুই ব্যক্তিই।
প্রেমের সম্পর্ক বা বিয়ে একটি জীবনকে আরেকটি জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেয়। তাই জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখুন গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।

আদর্শ ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে যদি আদর্শগত সংঘাত সৃষ্টি হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত কষ্টের। তাই কাউকে পছন্দ করলেও সম্পর্কে জড়ানোর আগে একে অন্যের আদর্শের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন। আর ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ করে, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা দুজন কীভাবে ভাবছেন, তা–ও স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন।

সম্পর্ক শুরু করার আগেই একে অন্যের সাফল্যের বিষয়টিকে কীভাবে নিচ্ছেন, তা বুঝতে চেষ্টা করা জরুরি

একের সাফল্যে অন্যের অনুভূতি

স্বাভাবিকভাবে এটা মনে হতেই পারে, আপনার পছন্দের মানুষ আপনার সাফল্যে খুশি হবেন। তবে বাস্তবতা সব সময় এমনটা হয় না। বিশেষত নারীর ক্যারিয়ারের সাফল্য সহজভাবে নিতে পারেন না, এমন বহু পুরুষ আজও আছেন এই সমাজে।
সম্পর্ক শুরু করার আগেই একে অন্যের সাফল্যের বিষয়টিকে কীভাবে নিচ্ছেন, তা বুঝতে চেষ্টা করা জরুরি। এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি সম্পর্ক শুরু করার আগে এমন সাফল্যে খুশির ভাব প্রকাশ করলেও পরে প্রকাশ করেন নিজের আসল রূপ। তাই সম্পর্ক শুরুর আগেই নিজেদের স্বপ্নের বিষয়ে আলাপ করে রাখা ভালো।

যখন আপনার ‘খুঁত’ বেরিয়ে পড়ে

এই পৃথিবীতে কেউই নিখুঁত নন। তবে সম্পর্ক শুরু করার সময় নিজেকে সেরা রূপে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য কোনো না কোনো সময় ‘খুঁত’ বেরিয়েই পড়ে। তেমন কোনো দিক সামনে চলে এলে অপরজনের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে, তা বোঝা জরুরি।
আদতে নিজেকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার সত্যিকার ‘আমি’কেই সামনে আনা। আপনি দেখতে যেমন, তেমনই থাকুন তাঁর সামনে। আপনার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার—সব মিলিয়ে আপনি মানুষটা যেমন, সেভাবেই উপস্থাপন করুন নিজেকে।
হয়তো আপনি ভালোবাসার মানুষের জন্য নিজের কিছু বিষয় বদলাতে প্রস্তুত। তবে একেবারে নিজস্ব যেসব বিষয়, যা সত্যিকার অর্থে বদলানো যায় না, সেসব লুকানোর চেষ্টা না করাই ভালো।

ঝগড়ার সময় কিছু কথা এতটাই গভীর হয়, যা মনে দীর্ঘস্থায়ী দাগ কেটে যেতে পারে

মতের অমিল হলে প্রতিক্রিয়া

অনেক দম্পতিই বাজেভাবে ঝগড়া করেন। পরে হয়তো মিটমাট হয়েও যায়। কিন্তু কিছু কথা এতটাই গভীর হয়, যা মনে দীর্ঘস্থায়ী দাগ কেটে যেতে পারে।
তাই সম্পর্কের শুরুতেই লক্ষ করুন, যেসব বিষয়ে মতের মিল হচ্ছে না, সেসবে কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আপনার পছন্দের মানুষের। সম্পর্কের শুরুতেই হয়তো তিনি কটুকথা বলবেন না। তবে তাঁর প্রতিক্রিয়া থেকে আপনি অনুভব করতে পারবেন, ভবিষ্যতে মতের অমিল হলে তিনি কেমন আচরণ করতে পারেন।

অন্যদের সঙ্গে আচরণ

আপনার সঙ্গে হয়তো তাঁর সব আচরণই অসাধারণ। তবে তিনি অন্যদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন, সেটিও লক্ষ করুন। রিকশাচালক, নিরাপত্তাপ্রহরী, রেস্তোরাঁর কর্মী কিংবা নিজের অধস্তনের সঙ্গে একজন ব্যক্তি কেমন আচরণ করেন, তা থেকে আপনি তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে যাবেন।

সূত্র: স্টার্ট ম্যারেজ রাইট ও টাইমস অব ইন্ডিয়া

