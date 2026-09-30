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দ্বিতীয়বারের মতো মা হতে যাচ্ছেন আলান্না পান্ডে, দেখুন ১১টি ছবি

বলিউডের পান্ডে পরিবারের নতুন প্রজন্মের একজন আলান্না পান্ডে। অনন্যা পান্ডের চাচাতো বোন ও আহান পান্ডের বড় বোন আলান্না। তবে আলান্না ভাই, বোন বা চাচার মতো সিনেমাজগতে আসেননি। নিজের পরিচিতি গড়েছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে। তিনি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস–ভিত্তিক ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর। ইউটিউবে তাঁর নানা রকম ভ্লগে কোটি কোটি ভিউ। তাঁর স্বামী আইভর আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর। সম্প্রতি দ্বিতীয়বার মা-বাবা হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এই দম্পতি। সম্প্রতি আনাগত সেই সন্তানের ‘জেন্ডার রিভিল’ অনুষ্ঠান করেছেন তাঁরা।

ছোটবেলা থেকে মা-বাবা, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, ভাইবোন মিলে বিশাল যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন আলান্না পান্ডে। ‘সাইয়ারা’ সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে আলান্নার ছোট ভাই আহান পান্ডের বলিউডে অভিষেক হয়েছে। চাচাতো বোন অনন্যা পান্ডে তো বলিউডে বেশ পরিচিত মুখ। ছবিতে আহান, আলান্না ও তাঁর স্বামী আইভর ছাড়াও আছেন চাচাতো বোন রায়সা পান্ডে ও অনন্যা পান্ডে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
দুই বছর আগে প্রথমবার মা হন আলান্না পান্ডে। আলান্না-আইভরের প্রথম ছেলেসন্তানের নাম রিভার। জন্মের পর থেকে রিভারও বিভিন্ন ভ্লগে মা-বাবার সঙ্গে ক্যামেরার সামনে এসেছে। আর তাই নেটিজেনদের কাছে রিভারও পরিচিত মুখ
সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে আলান্না দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানান। ছোট্ট একটি ভিডিওর মাধ্যমে বিষয়টি প্রথমবার সামনে আনেন
এরপর তাঁদের প্রেগন্যান্সি ফটোশুট করতে দেখা যায় মালদ্বীপের নীল জলে
সেখানে স্বামী, সন্তান ছাড়াও আলান্নার সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর মা দীপ্তি পান্ডে (ছবিতে নেই)
দ্বিতীয় সন্তান আসার খবর জানানোর কয়েক মাসের মধ্যেই দুই দিন আগে নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছেন আলান্না। সেখানে একটি ছোট্ট আয়োজনে দ্বিতীয় সন্তানের জেন্ডার (লিঙ্গ) প্রকাশ করেছেন
এবারের আয়োজনটি নিজেদের নতুন বাড়িতে করেছেন আলান্না-আইভর। সেখানে মৌমাছি থিমে টেবিল সাজানো হয়েছিল
হলুদ ফুল ও লেবু দিয়ে টেবিল ও আশপাশ সাজিয়েছিলেন আলান্না। এরপর একটি বড় থিম কেক অর্ডার করে টেবিলের মাঝখানে রাখা হয়। এই কেকও সাজানো ছিল মৌমাছি ও মৌচাক থিমে
কেকের ভেতরের অংশটি গোলাপি রঙে রাঙানো ছিল, যা মূলত কন্যাসন্তানের বার্তা দেয়। তবে বাইরে থেকে কেকটি বাটার ক্রিমে সাজানো থাকায় ভেতরটি দেখা যায় না। এ সময়ে আইভরের কোলে ছিল তাঁদের প্রথম সন্তান রিভার
ফলে ‍অনাগত সন্তান ছেলে না মেয়ে, সেটা জানাতে আলান্না ও আইভর দুটি স্বচ্ছ গ্লাস কেকের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। এরপর গ্লাস দুটি তুলে এনে একসঙ্গে চোখ খোলেন। গোলাপি রংটি দৃশ্যমান হতেই আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন আলান্না
দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের পর থেকেই আলান্না একটি মেয়েসন্তানের প্রত্যাশা করেছিলেন, যদিও আইভরের ধারণা ছিল, এবারও ছেলে হতে পারে। তবে দ্বিতীয় সন্তানটি যে মেয়ে হতে যাচ্ছে, সেটা জানার পর থেকে পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা পাচ্ছেন এই জুটি
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