সামান্থা ও রাজের বিয়ের ১০ ছবি দেখুন

গতকাল ৩০ নভেম্বর রোববার থেকেই গণমাধ্যমে গুজব ছড়ায়, আজ সোমবার বিয়ে করতে চলেছেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ও পরিচালক রাজ নিদিমোরু।সোমবার সকালে জানা যায়, ৩৮ বছর বয়সী সামান্থা ও ৫০ বছর বয়সী রাজের বিয়ের খবর।দুপুর হতে না হতেই সামান্থা নিজেই ইনস্টাগ্রামে বিয়ের ছবি প্রকাশ করে জানিয়ে দেন, যা রটে তা কিছু হলেও বটে! বিয়েতে উভয়কেই দেখা গেছে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাকে।সোমবার ১ ডিসেম্বর সকালেই তামিলনাড়ুর দক্ষিণের ম্যানচেস্টারখ্যাত কোয়েম্বাটুরে ইশা ইয়োগা সেন্টারের লিঙ্গভৈরবী মন্দিরে সাতপাকে বাঁধা পড়েন সামান্থা-রাজ।একেবারেই ছিমছামভাবে সারেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। বিয়েতে দুই পক্ষ মিলে উপস্থিত ছিল মাত্র ৩০ জন অতিথি।এটি সামান্থা ও রাজ উভয়ের দ্বিতীয় বিয়ে। ২০২১ সালে সামান্থা ও নাগা চৈতন্য এবং ২০২২ সালে রাজ ও শ্যামালি আলাদা হয়ে যান।
২০১৯ সালে রাজ পরিচালিত ‘দ্য ফামিলি ম্যান’ সিরিজে অভিনয় করেন সামান্থা।২০২৪ সাল থেকে রাজ ও সামান্থার সম্পর্কের খবর ছড়াতে থাকে।বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ডিনারে রাজ ও সামান্থা।ইতিমধ্যে ভাইরাল রাজ ও সামান্থার বিয়ের ছবি। অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছেন এই জুটি।